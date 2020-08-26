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РИА Новости
РИА Новости

Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией

Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау "печальной историей". На совещании с членами правительства президент отметил, что контрольный пакет организации принадлежит частным лицам.В источнике
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Известия

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Известия18:19
ТАСС

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

ТАССвчера в 10:24
Телеканал 360°

Путин раскритиковал БСК после скандала с Куштау и заговорил про офшоры. Это сигнал всему бизнесу?

Телеканал 360°вчера в 15:16
РИА Новости

Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией

РИА Новостивчера в 13:08
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:26
РЕН ТВ

Путин рассказал о странностях с акциями башкирской содовой компании

РЕН ТВ17:16
Коммерсантъ

Государство может вернуть «Башсоду»

Коммерсантъвчера в 11:21

РБК собирает досье

РБК запустил сервис "РБК Компании", который представляет собой каталог юридических лиц и торговых марок, обнаружил "Ъ".
РБК собирает досье
Коммерсантъвчера в 10:49

Фастовский — о создании «пузыря» в КХЛ: у нас невозможно сделать так, как сейчас в НХЛ

Генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал обстановку в команде, где недавно было зафиксировано 11 заболевших коронавирусом, а также ответил на вопрос о возможности проведения сезона в «пузыре», как это сделано в Национальной хоккейной лиге.
Чемпионатвчера в 06:14

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич отказалась давать показания и не стала свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете, пишет Tut.by.
Городовойвчера в 09:29
960

Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
Evo-rus.com25 августа в 02:01
962

GTA Online: датамайнеры смогли активировать секретную миссию с НЛО

Ранее в этом месяце Rockstar выпустила «летнее обновление» для Grand Theft Auto Online, однако в файлах этого обновления датамайнеры нашли секретную миссию с НЛО и кражей частей космического корабля.
Игромания.ру25 августа в 03:41
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
118

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русскомвчера в 21:31
178

США возьмут паузу в торговых переговорах с Японией из-за пандемии

Как сообщает газета The Asahi, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон намерен взять паузу в вопросе заключения торгового соглашения с Японией в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец19:28