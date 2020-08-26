Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
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Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау "печальной историей". На совещании с членами правительства президент отметил, что контрольный пакет организации принадлежит частным лицам.В источнике
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