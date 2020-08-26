Фастовский — о создании «пузыря» в КХЛ: у нас невозможно сделать так, как сейчас в НХЛ

Генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал обстановку в команде, где недавно было зафиксировано 11 заболевших коронавирусом, а также ответил на вопрос о возможности проведения сезона в «пузыре», как это сделано в Национальной хоккейной лиге.