Переливание крови может помочь в лечении инсульта

После инсульта в течение 2-6 часов в крови увеличивается уровень ММР-9, а если организовать переливание крови в течение 6,5-7 часов после инсульта, то замещение крови значительно снижает последствия для человека, уменьшая площадь омертвевшей из-за отсутствия кровоснабжения ткани головного мозга.