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РИА Новости
РИА Новости

Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией

Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау "печальной историей". На совещании с членами правительства президент отметил, что контрольный пакет организации принадлежит частным лицам.В источнике
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РИА Новости

Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией

РИА Новостивчера в 13:08
РЕН ТВ

Путин рассказал о странностях с акциями башкирской содовой компании

РЕН ТВ17:16
Телеканал 360°

Путин раскритиковал БСК после скандала с Куштау и заговорил про офшоры. Это сигнал всему бизнесу?

Телеканал 360°вчера в 15:16
Известия

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Известия18:19
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:26
ТАСС

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

ТАССвчера в 10:24
Коммерсантъ

Государство может вернуть «Башсоду»

Коммерсантъвчера в 11:21

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
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Переливание крови может помочь в лечении инсульта

После инсульта в течение 2-6 часов в крови увеличивается уровень ММР-9, а если организовать переливание крови в течение 6,5-7 часов после инсульта, то замещение крови значительно снижает последствия для человека, уменьшая площадь омертвевшей из-за отсутствия кровоснабжения ткани головного мозга.
Популярная механикавчера в 03:27
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Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев заявил, что вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса россиянам удастся лишь к лету 2021 года.
Газета.Ruвчера в 07:29
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБКвчера в 08:59
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Суд арестовал недвижимость и акции принадлежавшего Порошенко завода

Киевский суд арестовал всё недвижимое имущество и акции судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», которым до 2018 года владел бывший президент Украины Петр Порошенко, в рамках уголовного дела о хищении и «отмывании» средств против политика.
Известия18:43
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