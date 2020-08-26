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РИА Новости
РИА Новости

Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией

Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау "печальной историей". На совещании с членами правительства президент отметил, что контрольный пакет организации принадлежит частным лицам.В источнике
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Известия

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Известия18:19
Коммерсантъ

Государство может вернуть «Башсоду»

Коммерсантъвчера в 11:21
Телеканал 360°

Путин раскритиковал БСК после скандала с Куштау и заговорил про офшоры. Это сигнал всему бизнесу?

Телеканал 360°вчера в 15:16
РИА Новости

Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией

РИА Новостивчера в 13:08
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:26
ТАСС

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

ТАССвчера в 10:24
РЕН ТВ

Путин рассказал о странностях с акциями башкирской содовой компании

РЕН ТВ17:16

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
РБКвчера в 23:00
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СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru25 августа в 14:03
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Дегтярёв предложил сократить расходы на госаппарат

Хабаровск, 26 августа 2020, 11:18 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, за счет чего он намерен высвободить в бюджет региона дополнительно 7−9 млрд рублей.
REGNUMвчера в 04:18
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) "как минимум 1 тыс. пользователей" в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК17:00
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Черчесов: Соболев не вызван в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского "Спартака" не вызван в расположение сборной России по футболу из-за конфликта с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
МК-Спорт25 августа в 11:43
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При выявлении у школьника коронавируса протестируют всё его окружение

«Дальше проводятся по протоколам Роспотребнадзора и Минздрава исследования, кто контактировал, будет проведено тестирование, дальше будет приниматься решение в зависимости от тех результатов, которые есть», — сказала заместитель министра.
Известиявчера в 10:40