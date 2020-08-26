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РИА Новости
РИА Новости

Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией

Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау "печальной историей". На совещании с членами правительства президент отметил, что контрольный пакет организации принадлежит частным лицам.В источнике
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Царьград

«Позволит набросить ошейник на элиты»: Политтехнолог указал на «политическую находку» Путина

Царьград22:32
РЕН ТВ

Путин рассказал о странностях с акциями башкирской содовой компании

РЕН ТВ17:16
РИА Новости

Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией

РИА Новостивчера в 13:08
Bash.News

Путин: БСК нужно думать о людях, а не о выкачивании средств

Bash.Newsвчера в 15:22
ТАСС

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

ТАССвчера в 10:24
Коммерсантъ

Государство может вернуть «Башсоду»

Коммерсантъвчера в 11:21
Уфа1.ру

Путин поручил разобраться с контрольным пакетом акций БСК

Уфа1.рувчера в 12:42

Lada 4x4 признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Эксперты известного британского издания Autocar, посвященного автомобилям, назвали российский внедорожник Lada "Нива" и седан "ВАЗ-2105" одними из самых "долгоживущих", включив их в список из 35 проверенных временем моделей.
32CARS.ru23:10
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Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»

Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Rambler News Serviceвчера в 07:36
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Синод РПЦ сменил главу православной церкви в Белоруссии

"Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности и выразил ему благодарность за понесенные труды", - отметил он.
РЕН ТВ25 августа в 10:09
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Из казны Ульяновска на бесплатное питание школьников дополнительно выделят 30 млн рублей

Вопросы, касающиеся изменения в бюджет города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, депутаты Ульяновской городской Думы рассмотрели 26 августа, занявшись распределением поступивших в муниципальную казну 325,7 млн рублей.
Ульяновск сегодня01:11

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русскомвчера в 21:31
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
Evo-rus.com25 августа в 02:01
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
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