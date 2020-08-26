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РИА Новости
РИА Новости

Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией

Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау "печальной историей". На совещании с членами правительства президент отметил, что контрольный пакет организации принадлежит частным лицам.В источнике
Радий Хабировроссийский политик
Спасибо президенту. Справедливость должна восторжествовать.
Подробнее о событии
Газета.Ru

Путин ответил на вопрос "Где деньги?"

Газета.Ruвчера в 13:31
РБК

Генпрокуратура после критики Путина начала проверку сделки по БСК

РБКвчера в 13:44
Коммерсантъ

Генпрокуратура начала проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании

Коммерсантъвчера в 12:37
РИА Новости

Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией

РИА Новостивчера в 13:08
RT на русском

Путин оценил ситуацию с Башкирской содовой компанией

RT на русскомвчера в 11:02
РЕН ТВ

ГП начала проверку приватизации Башкирской содовой компании

РЕН ТВвчера в 12:20
ТАСС

ГП по поручению Путина проводит проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании

ТАССвчера в 12:17

Черчесов: Соболев не вызван в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского "Спартака" не вызван в расположение сборной России по футболу из-за конфликта с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
МК-Спорт25 августа в 11:43
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе

Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали первый в России прибор для выявления коронавируса в воздухе, сообщил директор предприятия Александр Новиков.
RT на русском21:10
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Премьер-министр Эстонии заявил об отказе Лукашенко общаться с Меркель

Таллин, 27 августа 2020, 09:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы отказывался от разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда те звонили «во время кризиса».
REGNUM02:02
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Россиян призвали не ждать осень вовремя

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
РИА Новости21:02
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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