Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
Смотрите также
В Москве прошла премьера фильма «Вратарь галактики» с Ефремовым
Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
Адвокат Ефремова пройдет проверку на полиграфе по делу о мошенничестве
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
С 1 сентября тульские младшеклассники смогут обедать в школе бесплатно
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау
Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании
Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
Глава Башкирии поручил проверить отчуждение госпакета БСК
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку
Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау "печальной историей". На совещании с членами правительства президент отметил, что контрольный пакет организации принадлежит частным лицам.В источнике
Подробнее о событии
Генпрокуратура начала проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании
Коммерсантъвчера в 12:37