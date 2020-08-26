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РИА Новости
РИА Новости

Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией

Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау "печальной историей". На совещании с членами правительства президент отметил, что контрольный пакет организации принадлежит частным лицам.В источнике
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Царьград

«Позволит набросить ошейник на элиты»: Политтехнолог указал на «политическую находку» Путина

Царьград22:32
РБК

Генпрокуратура после критики Путина начала проверку сделки по БСК

РБКвчера в 13:44
ТАСС

ГП по поручению Путина проводит проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании

ТАССвчера в 12:17
РЕН ТВ

ГП начала проверку приватизации Башкирской содовой компании

РЕН ТВвчера в 12:20
РИА Новости

Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией

РИА Новостивчера в 13:08
RT на русском

Путин оценил ситуацию с Башкирской содовой компанией

RT на русскомвчера в 11:02
Коммерсантъ

Генпрокуратура начала проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании

Коммерсантъвчера в 12:37

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена
РБК17:37
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Газета.Ruвчера в 08:44
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Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина по поводу Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель разочарована тем, что президент России Владимир Путин «не проявил гибкости» в связи с болезнью оппозиционера Алексея Навального, которая могла быть вызвана отравлением, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъвчера в 12:24
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.
РИА Новостивчера в 16:52
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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С 1 сентября тульские младшеклассники смогут обедать в школе бесплатно

С 1 сентября в силу вступают поправки, в соответствии с которыми учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных школ должны быть обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком не менее одного раза в день.
Центр 71вчера в 05:36
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Пенс дал согласие баллотироваться в вице-президенты США

Вице-президент США Майкл Помпео на съезде Республиканской партии США, прошедшей в Форте-Макгенри в Балтиморе (штат Мэриленд), дал официальное согласие на участие в предстоящих в США в ноябре выборах в качестве кандидата на пост вице-президента от Республиканской партии.
РБК23:47

Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»

Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Rambler News Serviceвчера в 07:36
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