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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил проанализировать работу монополистов из-за слишком высоких цен в регионе, передает ТАСС.В источнике
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РБК

Путин потребовал «внимательно посмотреть» на монополистов на Камчатке

РБК07:14
URA.Ru

Путин указал на ключевые проблемы Камчатки. Итоги встречи с врио губернатора

URA.Ru07:12
Газета.Ru

Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

Газета.Ru06:46
ТАСС

Путин поручил «посмотреть на монополистов» на Камчатке

ТАСС05:54
RT на русском

Путин поручил разобраться с проблемой высоких цен на Камчатке

RT на русском05:54
Lenta.ru

Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке

Lenta.ru05:29
РИА Новости

Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

РИА Новости06:25

В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:56
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ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости06:57
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Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией

Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
REGNUM08:03
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Skoda показала новый кроссовер Enyaq на эскизах

Skoda представит свой новый кроссовер Skoda Enyaq 1 сентября Как ранее писали Автовести, Enyaq станет первым электромобилем Skoda, основанным на новой платформе MEB от VW Group, созданной специально для электромобилей.
Avtovesti.com05:15
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Медведев призвал к равному участию всех стран в управлении интернетом

Россия последовательно выступает за равное участие всех стран в управлении интернетом, но пока предложения не вызвали необходимого отклика на международной арене, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости08:19