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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил проанализировать работу монополистов из-за слишком высоких цен в регионе, передает ТАСС.В источнике
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