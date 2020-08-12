Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

Президент РФ Владимир Путин призвал самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке.В источнике
Подробнее о событии
Octagon.Media

Путин потребовал разобраться с высокими ценами на Камчатке

Octagon.Media08:58
RT на русском

Путин поручил разобраться с проблемой высоких цен на Камчатке

RT на русском05:54
РБК

Путин потребовал «внимательно посмотреть» на монополистов на Камчатке

РБК07:14
ТАСС

Путин поручил «посмотреть на монополистов» на Камчатке

ТАСС05:54
Газета.Ru

Эксперт прокомментировал встречу Путина и врио главы Камчатки

Газета.Ru08:40
Lenta.ru

Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке

Lenta.ru05:29
РИА Новости

Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

РИА Новости06:25

В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»
Российская газета08:40

Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Лукашенко наградил Спивакова орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
РИА Новости09:36
481

В Минске установили факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам

«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси», — цитирует агентство БелТА информацию из новостного выпуска.
Известия08:52
11

Сын Ефремова рассказал о домогательствах на съемках детского фильма

Рассказывая о проблеме культуры обращения с жертвами насилия в России, актер Никита Ефремов признался, что и сам подвергался домогательствам на съемках детского фильма со стороны человека нетрадиционной сексуальной ориентации.
Газета.Ru07:08
23

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
РИА Новости07:10
2

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
653

Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости08:36
1

Украина вышла ещё из трёх соглашений в рамках СНГ

Украина вышла из соглашений о сотрудничестве в области культуры, подготовки и повышения квалификации военных кадров для пограничных войск, а также договора о создании Совета по культурному сотрудничеству государств — участников Содружества Независимых Государств.
RT на русском07:36
9