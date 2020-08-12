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Президент РФ Владимир Путин призвал самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке.В источнике
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