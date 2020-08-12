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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке

Президент Владимир Путин потребовал от временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова разобраться с уровнем цен в регионе, сообщает ТАСС. Глава государства счел нынешние цены на Камчатке необоснованно высокими.В источнике
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Octagon.Media

Путин потребовал разобраться с высокими ценами на Камчатке

Octagon.Media08:58
Газета.Ru

Эксперт прокомментировал встречу Путина и врио главы Камчатки

Газета.Ru08:40
РИА Новости

Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

РИА Новости06:25
ТАСС

Путин поручил «посмотреть на монополистов» на Камчатке

ТАСС05:54
RT на русском

Путин поручил разобраться с проблемой высоких цен на Камчатке

RT на русском05:54
Lenta.ru

Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке

Lenta.ru05:29
РБК

Путин потребовал «внимательно посмотреть» на монополистов на Камчатке

РБК07:14

Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
РИА Новости11:30

Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости08:36
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ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

В Минтрансе 12 августа сообщили журналистам, что получили обращение АЭВТ, а изложенные в нем факты будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы, в которую войдут представители Минэнерго, ФАС, АЭВТ и компаний — поставщиков авиакеросина.
РБК10:07
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