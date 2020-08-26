Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин в среду, 26 августа, в ходе совещания с правительством поручил его членам разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией. По словам главы государства, указанное предприятие занимается «выкачиванием денег любой ценой».