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Известия

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин в среду, 26 августа, в ходе совещания с правительством поручил его членам разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией. По словам главы государства, указанное предприятие занимается «выкачиванием денег любой ценой».В источнике
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Телеканал 360°

Содовую компанию в Башкирии проверят на законность продажи акций после критики Путина

Телеканал 360°13:24
RT на русском

Путин оценил ситуацию с Башкирской содовой компанией

RT на русском11:02
ТАСС

Глава Башкирии заявил, что конфликт вокруг ситуации с Куштау исчерпан

ТАСС14:39
РЕН ТВ

ГП начала проверку приватизации Башкирской содовой компании

РЕН ТВ12:20
РИА Новости

Путин поручил проверить законность потери государственного контроля в БСК

РИА Новости13:08
РБК

Генпрокуратура после критики Путина начала проверку сделки по БСК

РБК13:44
Коммерсантъ

Генпрокуратура начала проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании

Коммерсантъ12:37

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
Ведомости09:57
2,2K

Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Lenta.ru08:32
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Пожарные остановили огонь на подступах к селу под Воронежем

В среду около 13:00 мск были обнаружены два очага возгорания в лесу Бобровского района Воронежской области, общая площадь пожара составляет 10 га, огонь подошел на расстояние 700 метров к селу Карандеевка, где расположены 22 жилых дома и проживают 70 человек.
ТАСС09:37
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Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 06:17
5,1K

Ученые нашли средство от коронавируса в репеллентах от комаров

Средства от комаров, в составе которых основным веществом является цитриодиол, могут убивать штамм коронавируса, вызывающий COVID-19, сообщает Sky News со ссылкой на предварительные выводы ученых британской Лаборатории оборонной науки и техники при минобороны страны (DSTL).
Ведомости09:35
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