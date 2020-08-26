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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин в среду, 26 августа, в ходе совещания с правительством поручил его членам разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией. По словам главы государства, указанное предприятие занимается «выкачиванием денег любой ценой».В источнике
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Телеканал 360°

Путин раскритиковал БСК после скандала с Куштау и заговорил про офшоры. Это сигнал всему бизнесу?

Телеканал 360°15:16
РИА Новости

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

РИА Новости13:08
РЕН ТВ

Где деньги?! - Путин о конфликте вокруг башкирской содовой компании

РЕН ТВ10:07
Lenta.ru

Прокуратура проверит приватизацию ответственной за башкирский шихан компании

Lenta.ru12:59
ТАСС

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

ТАСС10:24
Коммерсантъ

Государство может вернуть «Башсоду»

Коммерсантъ11:21
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:26

«Новые мутанты» остались без рецензий из-за коронавируса

Ряд кинокритиков американских изданий отказались писать рецензии на хоррор «Новые мутанты» в связи с тем, что для них не устроили специальные пресс-показы, а предложили смотреть фильм на обычных киносеансах.
Культуромания10:30

СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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