Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
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Президент России Владимир Путин в среду, 26 августа, в ходе совещания с правительством поручил его членам разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией. По словам главы государства, указанное предприятие занимается «выкачиванием денег любой ценой».В источнике
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