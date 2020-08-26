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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин в среду, 26 августа, в ходе совещания с правительством поручил его членам разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией. По словам главы государства, указанное предприятие занимается «выкачиванием денег любой ценой».В источнике
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РЕН ТВ

Путин рассказал о странностях с акциями башкирской содовой компании

РЕН ТВ17:16
Телеканал 360°

Путин раскритиковал БСК после скандала с Куштау и заговорил про офшоры. Это сигнал всему бизнесу?

Телеканал 360°вчера в 15:16
ТАСС

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

ТАССвчера в 10:24
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:26
Lenta.ru

Прокуратура проверит приватизацию ответственной за башкирский шихан компании

Lenta.ruвчера в 12:59
РИА Новости

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

РИА Новостивчера в 13:08
Коммерсантъ

Государство может вернуть «Башсоду»

Коммерсантъвчера в 11:21

Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев заявил, что вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса россиянам удастся лишь к лету 2021 года.
Газета.Ruвчера в 07:29
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В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в пять тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новостивчера в 03:24
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Счетная палата указала на неэффективное управление госимуществом

По данными Федеральной налоговой службы, из единого госреестра юридических лиц в период 2017-2019 годов исключены 460 ФГУП, из которых 233 предприятия (50,7%) - по причинам неудовлетворительного финансового состояния.
Газета.Ru17:00
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Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана

В ходе заседания Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что отказывают США в праве запускать механизм восстановления санкций, так как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.
Взгляд.ру25 августа в 16:30
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