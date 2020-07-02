Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о ней. Это следует из резолюции Путина на письме главе государства от бизнес-омбудсмена Бориса Титова (документ есть у РБК).
РБК02:00

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Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена из «списка Титова»

Вести.Ru07:25

Песков подтвердил намерение Путина разобраться с арестом бизнесмена Зотова

Известия06:19

Президент Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена Дмитрия Зотова

Эхо Москвы03:04

Путин дал поручение разобраться с задержанием члена «списка Титова»

ТАСС06:01

Путин поручил Краснову разобраться с арестом бизнесмена из «списка Титова»

Коммерсантъ03:12

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

РИА Новости06:13

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

РБК02:00
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Политика

Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

Глава правительства РФ Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает «RT на русском».
Моя Москва.онлайн 09:49
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

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Игры

Мрачная RPG о квантовом катаклизме Hellpoint выйдет 30 июля

Srnsk 03:50
Происшествия

Пожар в здании на Тверской улице в Москве локализован

Экстренным службам удалось локализовать пожар в здании на Тверской улице в Москве.
Известия 09:27
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Общество

Турбазы и кафе в Республике Алтай возобновят работу 3 июля

РИА Новости 08:07
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Политика

МИД: Россия поставляла оружие только правительству Афганистана

Россия поставляла вооружение только официальному правительству Афганистана.
Вести.Ru 09:55
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

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Общество

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
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Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
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Общество

Премьер-министр Татарстана в прошлом году заработал 7,9 млн рублей

Реальное время 07:17
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Политика

Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство считает итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ триумфальными.
АБН 07:39
5K
Общество

В Кемеровской области разрешили отдых на пляжах

В соответствии с распоряжением в Кемеровской области разрешается отдых на пляжах и местах массового отдыха у воды с соблюдением противоэпидемических мер.
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Авто

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Премьера автомобиля, который будет меньше и дешевле актуального Nissan Juke, состоится ровно через две недели, 16 июля.
Тарантас Ньюс 06:18
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Политика

Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Владимир Путин поддержал предложение присвоить 20 российским городам звание "Город трудовой доблести".
Деловое.ТВ 09:04
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Происшествия

В Москве из-за пожара перекрыли движение по Тверской улице

В центре Москвы из-за пожара в одном из зданий перекрыли движение по Тверской улице, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
РБК 08:42
Экономика

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:14
Общество

В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
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Экономика

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Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
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Происшествия

Дела об убийстве екатеринбуржца росгвардейцами не было и не будет

В Следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело по факту "убийства из-за четырех рулонов обоев" екатеринбуржца Владимира Таушанкова.
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Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

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Общество

Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии

Претенденту в президенты Белоруссии, бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии.
RT на русском 10:20
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Авто

АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4

Возможно, и "лимитированная" Lada 4x4 Black будет дорабатываться именно в этом ателье.
Новые автомобили вчера в 10:57
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Политика

Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля

Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке.
Ведомости 06:53
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Происшествия

В Москве-реке нашли тело младенца

RT на русском 10:08
Наука

Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана

Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры.
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Сотни слонов погибли в Ботсване при загадочных обстоятельствах

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В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка

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Дмитрий Анатольевич Зотов
Российский топ-менеджер. C 2005 года руководит лизинговыми компаниями. Председатель совета директоров лизинговой компании «Уралсиб», первый вице-президент финансовой компании «Уралсиб», генеральный директор компании «Сбербанк Лизинг». С 2012 года до конца 2018 года - генеральный директор и член совета директоров лизинговой компании «ТрансФин-М». В июне 2020 арестован по делу о хищении железнодорожных вагонов на 3 млрд руб.
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