Общество

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Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о ней. Это следует из резолюции Путина на письме главе государства от бизнес-омбудсмена Бориса Титова (документ есть у РБК).
РБК02:00

Подробнее о событии

Путин поручил Краснову разобраться с арестом бизнесмена из «списка Титова»

Коммерсантъ03:12

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

РИА Новости06:13

Путин дал поручение разобраться с задержанием члена «списка Титова»

ТАСС06:01

Песков подтвердил намерение Путина разобраться с арестом бизнесмена Зотова

Известия06:19

СМИ: Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена из «лондонского списка» Титова

Национальная служба новостей03:11

Президент Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена Дмитрия Зотова

Эхо Москвы03:04

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

РБК02:00
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Политика

Итоговая явка на голосовании по изменению Конституции составила 67,97%

В четверг, 2 июля, председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала окончательную явку на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию России.
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок

Эхо Москвы вчера в 14:06
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Кино

Режиссер «Гравити Фолз» экранизирует «Черепашек-ниндзя»

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Политика

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Происшествия

В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера

В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
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Происшествия

Российский полицейский изнасиловал студентку и пустился в бега

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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Общество

Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских

Как рассказала жительница Хьюстона, русскоязычная община решила поддержать американскую полицию и организовала страничку на Facebook «Police Lives Matter» («Жизнь полицейских имеет значение»).
ФАН вчера в 02:00
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Общество

Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии

Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
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Экономика

Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов

По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
Российская газета 05:42
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Общество

Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
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Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
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На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
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Экономика

Инвестиции в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет

"Основное падение объемов ожидаемо пришлось на второй квартал, в котором было закрыто сделок лишь на $491 млн, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в сообщении.
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В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
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Футбол

Влашич: у меня никогда не было таких отношений с болельщиками, как в ЦСКА

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Песков: Путин оперативно подпишет указ о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию после официального подведения Центризбиркомом итогов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Авто

Появились фото нового седана Kia Optima для рынка России

Портал kia-clubs.ru опубликовал фотографии новой Kia Optima, которая со сменой поколения получит название K5 в нашей стране.
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На Украине задержан радикал, подозреваемый в избиении члена «Партии Шария»

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Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
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УЕФА объявила даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона

УЕФА обнародовала расписание матчей ЛЧ следующего сезона. Новый розыгрыш главного футбольного еврокубка начинается 20 октября.
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Авто

На автомобиль безопасности добавили радужные наклейки

На Mercedes AMG GT-R Берндта Майландера добавили радужные наклейки и надпись #WeRaceAsOne в рамках новой кампании Формулы 1 по борьбе с COVID-19 и осуждением расизма и неравенства.
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Костенко устроила скандал из-за решения суда по алиментам Тарасова

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Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung

На российском и украинском официальных сайтах компания Samsung показала рендеры смартфона, который является моделью линейки Galaxy Note20.
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Армия и оружие

На украинском авиазаводе при ремонте повредили военный Ан-26

Воздушное судно оказалось повреждено во время ремонта на авиазаводе гражданской авиации №410 в Киеве.
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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INEOS представил внедорожник Grenadier

Компания INEOS Automotive, которая готовит внедорожник на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, показала дизайн новой модели Grenadier.
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Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
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Дмитрий Анатольевич Зотов
Российский топ-менеджер. C 2005 года руководит лизинговыми компаниями. Председатель совета директоров лизинговой компании «Уралсиб», первый вице-президент финансовой компании «Уралсиб», генеральный директор компании «Сбербанк Лизинг». С 2012 года до конца 2018 года - генеральный директор и член совета директоров лизинговой компании «ТрансФин-М». В июне 2020 арестован по делу о хищении железнодорожных вагонов на 3 млрд руб.
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