Общество

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Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о ней. Это следует из резолюции Путина на письме главе государства от бизнес-омбудсмена Бориса Титова (документ есть у РБК).
РБК02:00

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Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

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Эхо Москвы03:04

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

РБК02:00
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
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Дмитрий Анатольевич Зотов
Российский топ-менеджер. C 2005 года руководит лизинговыми компаниями. Председатель совета директоров лизинговой компании «Уралсиб», первый вице-президент финансовой компании «Уралсиб», генеральный директор компании «Сбербанк Лизинг». С 2012 года до конца 2018 года - генеральный директор и член совета директоров лизинговой компании «ТрансФин-М». В июне 2020 арестован по делу о хищении железнодорожных вагонов на 3 млрд руб.
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