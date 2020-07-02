Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о ней. Это следует из резолюции Путина на письме главе государства от бизнес-омбудсмена Бориса Титова (документ есть у РБК).
РБК02:00

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Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена из «списка Титова»

Вести.Ru07:25

Президент Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена Дмитрия Зотова

Эхо Москвы03:04

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

РИА Новости06:13

Путин дал поручение разобраться с задержанием члена «списка Титова»

ТАСС06:01

Путин поручил Краснову разобраться с арестом бизнесмена из «списка Титова»

Коммерсантъ03:12

Песков подтвердил намерение Путина разобраться с арестом бизнесмена Зотова

Известия06:19

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

РБК02:00
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Происшествия

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Политика

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Энергетика

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Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Авто

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Общество

Посольство России прокомментировало вспышку бубонной чумы в Монголии

В ноябре 2019 года в районе Внутренняя Монголия на севере Китая было зафиксировано четыре случая заражения бубонной чумой.
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Политика

ЦИК Белоруссии получила документы на регистрацию Лукашенко кандидатом

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Общество

Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
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Политика

Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время.
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Политика

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Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
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Политика

Путин открыл мемориал советским воинам во Ржеве

Президент России Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.
Ведомости 30 июня в 07:36
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Происшествия

Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
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Происшествия

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Происшествия

В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка

Российская газета 07:48
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Здоровье

С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
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Плата ECS H410H6-TI2 поддерживает процессоры Intel Core 10-го поколения с тепловыделением до 65 Вт. ECS H410H6-TI2 оборудована двумя слотами для оперативной памяти формата DDR4 SO-DIMM и позволяет установить до 32 Гб памяти с частотой 2933 МГц.
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В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

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Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

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Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
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Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
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Общество

В России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

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Как отметили журналисты, использование системы в реальном боевом столкновении с США может принести пользу России.
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Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.
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«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
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Дмитрий Анатольевич Зотов
Российский топ-менеджер. C 2005 года руководит лизинговыми компаниями. Председатель совета директоров лизинговой компании «Уралсиб», первый вице-президент финансовой компании «Уралсиб», генеральный директор компании «Сбербанк Лизинг». С 2012 года до конца 2018 года - генеральный директор и член совета директоров лизинговой компании «ТрансФин-М». В июне 2020 арестован по делу о хищении железнодорожных вагонов на 3 млрд руб.
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