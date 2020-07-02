Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о ней. Это следует из резолюции Путина на письме главе государства от бизнес-омбудсмена Бориса Титова (документ есть у РБК).

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

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