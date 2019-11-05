Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин поручил разработать единые словари и литературные нормы

Именно с решающей роли языка начал своё выступление Владимир Путин. "Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно - я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", - сказал Путин.
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Владимир Путин поручил подготовить единый список словарей по русскому языку

Эхо Москвы14:59

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Российская газета08:48

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РБК09:57

Глава СЖР прокомментировал инициативу Путина по созданию единого корпуса словарей

ТАСС09:59

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Телеканал 360°08:55

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Московский Комсомолец10:02

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