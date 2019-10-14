Экономика
ИнтерфаксПутин поручил подготовить программу развития Дальнего Востока
Как отмечается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, в проекте указа особое внимание необходимо уделить ключевым целям и задачам развития ДФО с учетом "обеспечения темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по РФ, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского".
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Кабмин разработает систему преференций для инвесторов, реализующих туристические проекты в ДФО
Парламентская газета14:22
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Курс доллара до конца 2019 году останется в границах текущих значений, однако уже 2020 году он может вырасти до 70-72 рублей.
Гаджеты
Раскрыты характеристики новой доступной версии смартфона Honor 20
Китайский бренд Honor готовит новый смартфон с модельным номером LRA-AL00, который выйдет под названием Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite, пишет ресурс iXBT.Новинка получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей разрешением FullHD+, встроенный сканер отпечатков пальцев, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и основную камеру с датчиками изображения на 48, 8 и 2 мегапикселя.
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Московская биржа сообщила о том, что акции компании «Яндекс» упали в стоимости больше, чем на 10%.
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Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября
Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
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Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
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Легенда хоккея Алексей Касатонов отмечает 60-летие
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Православные христиане празднуют Покров
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Азиза призналась в романе с Абдуловым
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