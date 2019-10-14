Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин поручил подготовить программу развития Дальнего Востока

Как отмечается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, в проекте указа особое внимание необходимо уделить ключевым целям и задачам развития ДФО с учетом "обеспечения темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по РФ, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского".
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