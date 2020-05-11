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RT на русскомRT на русскомПутин поручил представить национальный план восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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Путин поручил представить план по восстановлению экономики к 1 июня

ТАСС05:01

Путин поручил разработать общенациональный план восстановления экономики

Вечерняя Москва04:21

Путин поручил правительству представить план по восстановлению экономики

Известия04:35

Путин поручил разработать общенациональный план восстановления экономики

РБК04:27

Путин поручил представить национальный план восстановления экономики

RT на русском04:39

Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики

РИА Новости04:16

Путин поручил правительству к 1 июня представить план восстановления экономики

Коммерсантъ04:16
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 06:31, Ашберн
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