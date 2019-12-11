Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов

Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.
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Путин распорядился разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов

РБК09:25

Путин заявил о необходимости адекватной цены на региональные авиабилеты

Известия08:42

Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов

RT на русском08:10

Президент поручил создать сеть региональных авиамаршрутов

Российская газета08:21

Путин поручил разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов

Коммерсантъ08:00

Путин поручил сделать авиасообщение между регионами доступнее

Комсомольская правда07:57

Путин: цены на региональные авиаперевозки должны быть адекватны и посильны для граждан

ТАСС07:41
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Политика

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Армия и оружие

Конвой США не смог проехать к русской базе у аэропорта Камышлы в Сирии

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Общество

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По данным Bloomberg, пенсионный возраст будет повышен до 64 лет в 2027 году.
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25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
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Политика

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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Армия и оружие

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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия за последние полтора месяца расширила своё военное присутствие в Сирии.
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Авто

Продажи Skoda Karoq в России начнутся в первом квартале 2020 года

Компания Skoda начнет продажу кроссовера Karoq в России в первом квартале 2020 года, сообщает чешский автопроизводитель.
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Бывший главврач роддома Марина Сармосян пожаловалась на условия в СИЗО

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В сборной России по биатлону с тревогой ждут отстранений Логинова и других

Ситуация очень сложная, но главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату», что в команде сохраняется рабочее настроение.
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Компания «Транснефть» не намерена менять тарифы на перекачку нефти в 2020 году, однако власти Белоруссии обратились к ним с просьбой пересмотреть эти ставки и получили отказ.
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Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

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Газета.Ru 12:06
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