Политика
Экономика сегодняПутин поручил разработать учебные курсы по генетике
Глава государства Владимир Путин считает важным вдохновить подрастающее поколение стать первопроходцами в генетике. Учебные курсы по генетике и соответствующие дисциплины должны разработать в кабинете министров. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин.
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Политика
Зеленский прокомментировал протесты за отставку Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает причины протестов об отставке министра МВД страны Арсена Авакова, однако на данный момент лучшего кандидата на эту должность нет, об этом глава государства сообщил во время неформальной встречи с журналистами.
РИА Новости 10:14
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Известия вчера в 09:50
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Футбол
Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона
Москва, 6 июня 2020, 14:02 — REGNUM Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно после возобновления сезона.
REGNUM 07:02
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Футбол
Байер — Бавария 1:3 (Перерыв)
Леверкузенский "Байер" и мюнхенская "Бавария" определились со стартовыми составами на матч 30-го тура чемпионата Германии.
Газета.Ru 08:56
Здоровье
Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал неожиданную возможную причину заражения коронавирусом — стресс .
Lenta.ru 09:16
Политика
Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии
Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Вести.Ru 06:06
Космос
Обнаружена экзопланета похожая на Землю
Популярная механика вчера в 08:34
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Экономика
Хазин жестко раскритиковал антикризисный план
Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт 04 июня в 13:23
Политика
Путин указал главе Бурятии на «потерю» 400 млн рублей
Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который 6 июня на онлайн-встрече главы государства с деятелями культуры заявил, что строительство нового здания национальной библиотеки Бурятии обошлось в 615 млн рублей.
Известия 10:04
Общество
Трюдо преклонил колено в память о Флойде на акции против расизма
Московский Комсомолец вчера в 19:23
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Происшествия
Ветеран первой чеченской кампании умер в тульской больнице
После пребывания в Новомосковской больницы от черепно-мозговой травмы скончался ветеран первой чеченской кампании Константин Красиков, ему было 43 года В конце мая он попал в местную больницу с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец Тула вчера в 23:59
Политика
Путин призвал учесть культуру в плане восстановления экономики
Вопросы деятельности учреждений культуры должны быть учтены в национальном плане восстановления экономики.
Вести ФМ 08:49
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Общество
Бэнкси опубликовал картину о протестах в США
РИА Новости 08:30
Наука
Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана вчера в 01:09
Футбол
Вернер согласился перейти в «Челси»
Metaratings 04 июня в 15:52
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Энергетика
Страны ОПЕК продлили действие режима сокращенной добычи нефти
Эр-Рияд, 6 июня 2020, 16:54 — REGNUM Представители стран-членов ОПЕК продлили режим сокращенной добычи нефти.
REGNUM 09:54
Общество
«Яндекс» составил рейтинг новых слов за последние 10 лет
Аналитики компании «Яндекс» ко Дню русского языка составили рейтинг новых слов за последние 10 лет, основываясь на данных поисковых запросов.
RT на русском 08:25
Общество
Российский препарат от коронавируса сделают бесплатным
Первый российский препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным для пациентов по полису ОМС, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Sibnet Новости вчера в 11:10
Политика
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском вчера в 04:01
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Общество
Власти Петербурга планируют репетицию туристического сезона
Комитет по развитию туризма Петербурга работает над проектом по возобновлению туризма, по которому начальный этап планируют запустить с 20 июня.
Питерские заметки 09:15
Гаджеты
Немецкий энтузиаст сравнил энергопотребление 30 процессоров Core i9-10900K
Энтузиаст Роман Хартунг из Германии решил проверить, каково реальное потребление в новых десятиядерных процессорах Core i9-10900K.
Goroday.ru вчера в 20:02
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
В корабле Маска использовали российские детали. Об этом сообщает эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
Деловое.ТВ 04 июня в 02:05