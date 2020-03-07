Политика
REGNUMПутин поручил провести работу по реформам института гражданства
Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства России. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
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Политика
Сотрудник СБУ раскрыл детали убийства Гиви в Донбассе
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Общество
В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Космос
Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества
Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Общество
Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого
«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Космос
Телескоп ALMA наблюдает за рождением планетарной туманности W43A
Впервые ученые могут наблюдать за рождением планетарной туманности.
Транспорт
Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу
С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
Общество
Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге
Политика
Эксперт объяснил слова Зеленского о выходе из переговоров по Донбассу
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Футбол
Президент «Урала» прокомментировал ситуацию с местом проведения игры «Зенита» и «Спартака»
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Общество
В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом
Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
Здоровье
В Мурманске госпитализировали женщину с симптомами ОРВИ
По информации оперативного штаба, вчера в Североморске с симптомами ОРВИ обратилась в скорую помощь гражданка России, недавно вернувшаяся из Вьетнама.
Общество
Украина ограничила пропуск на границе с ДНР и ЛНР из-за коронавируса
По приказу командующего ООС, все лица, пересекающие границу со стороны ДНР и ЛНР, будут проверены на наличие симптомов поражения коронавирусной инфекцией.
Экономика
В России хотят сформировать единый тариф на электроэнергию
В России хотят сформировать единый тариф на электроэнергию.
Спорт
Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет
Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Биатлон
Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова
Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Происшествия
Украинка внезапно умерла в Италии после ссоры с мужем и погрома в больнице
Игры
Объявлены новые бесплатные игры в магазине Epic Games Store
Общество
Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальное тепло в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально высокая температура сохранится в Москве ещё как минимум пять дней.
Энергетика
Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти
По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой Вера продолжает писать умершей матери письма
Большая часть книги посвящена дочери исполнительницы – Вере Алдониной, которая все еще пишет умершей матери письма.
Армия и оружие
Турция анонсировала визит военной делегации из России в Анкару
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на следующей неделе в Анкару прибудет российская военная делегация для обсуждения совместного патрулирования в сирийском Идлибе.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Здоровье
Названы наименее уязвимые для коронавируса категории людей
Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний Китайской Народной Республики, на эти возрастные категории (от новорожденных до подростков 19 лет) приходится лишь по 1% от общего числа зараженных.