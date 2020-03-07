Политика

REGNUMREGNUMПутин поручил провести работу по реформам института гражданства

Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства России. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
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Путин поручил организовать работу по реформам института гражданства

РИА Новости08:57

Путин поручил провести миграционную реформу

Коммерсантъ09:08

Путин поручил провести реформу миграционных режимов

RT на русском09:09

Путин поручил реформировать миграционные режимы и институт гражданства России

Газета.Ru08:54

Путин поручил реформировать миграционные режимы

Российская газета08:48

Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства

Известия08:53

Путин предложил новые условия получения российского паспорта

Lenta.ru09:29
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Политика

Сотрудник СБУ раскрыл детали убийства Гиви в Донбассе

Экономика сегодня вчера в 04:17
Биатлон

Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на этапе КМ в Чехии

Газета.Ru 09:26
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 17:24
Общество

В России изменят правила выдачи лицензий на оружие

В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Газета.Ru 05:44
Общество

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 07:03
Космос

Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества

Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Красная весна вчера в 14:51
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru вчера в 09:14
Общество

Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого

«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Коммерсантъ 01:31
Армия и оружие

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
RT на русском 07:25
Политика

Зеленский сравнил свое президентство с управлением дырявым судном

Газета.Ru 08:53
Космос

Телескоп ALMA наблюдает за рождением планетарной туманности W43A

Впервые ученые могут наблюдать за рождением планетарной туманности.
V-kosmose.com вчера в 00:59
Транспорт

Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу

С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
Российская газета 06:38
Общество

Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге

Политика Сегодня вчера в 08:16
Политика

Эксперт объяснил слова Зеленского о выходе из переговоров по Донбассу

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
RT на русском 05:52
Футбол

Президент «Урала» прокомментировал ситуацию с местом проведения игры «Зенита» и «Спартака»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Чемпионат 07:13
Общество

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
РБК вчера в 14:07
Здоровье

В Мурманске госпитализировали женщину с симптомами ОРВИ

По информации оперативного штаба, вчера в Североморске с симптомами ОРВИ обратилась в скорую помощь гражданка России, недавно вернувшаяся из Вьетнама.
Вечерний Мурманск 06:35
Общество

Украина ограничила пропуск на границе с ДНР и ЛНР из-за коронавируса

По приказу командующего ООС, все лица, пересекающие границу со стороны ДНР и ЛНР, будут проверены на наличие симптомов поражения коронавирусной инфекцией.
Красная весна вчера в 13:24
Экономика

В России хотят сформировать единый тариф на электроэнергию

В России хотят сформировать единый тариф на электроэнергию.
Деловое.ТВ 05 марта в 00:40
Спорт

Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет

Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
РИА Новости 05 марта в 11:21
Биатлон

Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова

Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Газета.Ru 04 марта в 06:24
Происшествия

Украинка внезапно умерла в Италии после ссоры с мужем и погрома в больнице

Lenta.ru 08:26
Игры

Объявлены новые бесплатные игры в магазине Epic Games Store

Актуальные Новости вчера в 09:38
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru 04:39
Общество

Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальное тепло в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально высокая температура сохранится в Москве ещё как минимум пять дней.
RT на русском 08:25
Энергетика

Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти

По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.
Известия вчера в 02:00
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой Вера продолжает писать умершей матери письма

Большая часть книги посвящена дочери исполнительницы – Вере Алдониной, которая все еще пишет умершей матери письма.
Актуальные Новости 04:53
Армия и оружие

Турция анонсировала визит военной делегации из России в Анкару

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на следующей неделе в Анкару прибудет российская военная делегация для обсуждения совместного патрулирования в сирийском Идлибе.
Взгляд.ру 02:24
Здоровье

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Российская газета вчера в 23:37
Здоровье

Названы наименее уязвимые для коронавируса категории людей

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний Китайской Народной Республики, на эти возрастные категории (от новорожденных до подростков 19 лет) приходится лишь по 1% от общего числа зараженных.
Sochi.com 04 марта в 08:33
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