Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства России. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Происшествия Трех членов саудовской королевской семьи арестовали В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

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Общество Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого «Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.

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