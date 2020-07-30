Общество
ИзвестияПутин поручил решить проблему химотходов в Иркутской области
Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву подготовить программу строительства газохимического комплекса в регионе.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:34, Ашберн
Политика
Трамп предложил перенести выборы президента США
Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
Армия и оружие
Азербайджан и Турция начали военные учения в Нахчыване
Вестник Кавказа вчера в 09:30
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Технологии
Huawei не может использовать платформы Qualcomm, но заплатит ей почти 2 млрд долларов
Как оказалось, Qualcomm и Huawei уладили имевшийся у них спор относительно лицензий.
iXBT.com 10:02
Происшествия
Суд вновь продлил арест экс-полицейским по делу Голунова до 7 сентября
Басманный суд Москвы повторно продлил до 7 сентября срок ареста бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
ТАСС 12:36
Армия и оружие
В «Ростехе» увеличат ударную силу российских танков
В "Ростехе" запатентовали устройство, которое увеличит ударную силу российских танков.
Дни24 04:05
Спорт
WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах
РИА Новости 11:45
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Политика
Украина потребовала от Беларуси экстрадиции задержанных граждан России
Власти Украины потребовали от руководства Беларуси экстрадиции задержанных граждан России.
Евразия.Эксперт 07:01
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Общество
Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой
Вечерняя Москва 12:16
Общество
Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов
Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung.
Известия 03:35
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер не страдает алкоголизмом
Артист Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда и выпивает. Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.
ТАСС 10:12
Технологии
В России создали «тамагочи для хакеров»
В России создали «тамагочи для хакеров» — специальный гаджет, который позволяет взломать множество вещей.
Ferra 11:50
Общество
Белорусские пенсионеры получат пенсии сразу перед выборами — и с надбавкой
Минтруда никак не связывает данное решение с президентскими выборами, которые должны пройти в Белоруссии 9 августа.
ИА Красная Весна вчера в 13:47
Энергетика
Польша рекордно заработала на «Газпроме»
Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 05:16
Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа.
Коммерсантъ 12:08
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34