Общество

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Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву подготовить программу строительства газохимического комплекса в регионе.
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Путин даст поручение по созданию газохимического комплекса в Приангарье

Российская газета09:30

Кобзев попросил Путина поддержать просьбу иркутских властей по газу

РИА Новости09:23

Путин поручил решить проблему химотходов в Иркутской области

Известия09:04
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Политика

Трамп предложил перенести выборы президента США

Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
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Армия и оружие

Азербайджан и Турция начали военные учения в Нахчыване

Вестник Кавказа вчера в 09:30
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
1K
Технологии

Huawei не может использовать платформы Qualcomm, но заплатит ей почти 2 млрд долларов

Как оказалось, Qualcomm и Huawei уладили имевшийся у них спор относительно лицензий.
iXBT.com 10:02
Происшествия

Суд вновь продлил арест экс-полицейским по делу Голунова до 7 сентября

Басманный суд Москвы повторно продлил до 7 сентября срок ареста бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
ТАСС 12:36
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Армия и оружие

В «Ростехе» увеличат ударную силу российских танков

В "Ростехе" запатентовали устройство, которое увеличит ударную силу российских танков.
Дни24 04:05
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Спорт

WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах

РИА Новости 11:45
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
1,4K
Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа

1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
1,3K
Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
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Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей

Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Общество

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
65
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
1,5K
Политика

Украина потребовала от Беларуси экстрадиции задержанных граждан России

Власти Украины потребовали от руководства Беларуси экстрадиции задержанных граждан России.
Евразия.Эксперт 07:01
16
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
348
Общество

Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой

Вечерняя Москва 12:16
22
Общество

Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов

Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung.
Известия 03:35
38
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
14
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер не страдает алкоголизмом

Артист Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда и выпивает. Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.
ТАСС 10:12
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Технологии

В России создали «тамагочи для хакеров»

В России создали «тамагочи для хакеров» — специальный гаджет, который позволяет взломать множество вещей.
Ferra 11:50
Общество

Белорусские пенсионеры получат пенсии сразу перед выборами — и с надбавкой

Минтруда никак не связывает данное решение с президентскими выборами, которые должны пройти в Белоруссии 9 августа.
ИА Красная Весна вчера в 13:47
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Энергетика

Польша рекордно заработала на «Газпроме»

Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 05:16
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Космос

Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
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Транспорт

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа.
Коммерсантъ 12:08
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Футбол

Артем Дзюба подписал контракт с «Зенитом» еще на два года

Город+ 03:37
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Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
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Игорь Иванович Кобзев
Российский политик
Российский государственный деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области с 12 декабря 2019 года. Генерал-полковник внутренней службы.
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Иркутская область
Область в России
Субъект Российской Федерации в юго-восточной части Сибирского федерального округа. Образована 26 сентября 1937 года при разделении Восточно-Сибирской области РСФСР на Иркутскую и Читинскую области.
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