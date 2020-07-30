Общество
ИзвестияПутин поручил решить проблему химотходов в Иркутской области
Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву подготовить программу строительства газохимического комплекса в регионе.
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Авто
Электрический внедорожник Hummer выйдет осенью 2021 года
Деловое.ТВ 07:53
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия 12:38
Футбол
Широков порекомендовал Кокорину не переходить в «Спартак»
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Роман Широков порекомендовал нападающему Александру Кокорину не переходить в московский "Спартак".
Газета.Ru 12:53
Происшествия
Руководство Дербентского района обвинили в махинациях на 200 миллионов
По версии следствия, именно и.о. главы района является организатором преступной схемы - в мае 2018 года он якобы объединил вокруг себя республиканских чиновников и сотрудников администрации, которые занимались фальсификацией документов на землю.
Российская газета 10:53
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Футбол
Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино
Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 10:14
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
Ведомости 11:51
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о пробах на роль Эдварда Каллена: «Худшее решение в жизни»
В последние несколько лет Роберт Паттинсон зарекомендовал себя как разносторонний актер, которому по плечу роли не только в популярных франшизах, но и в артхаусном кино.
Popcornnews.ru 02:15
Политика
Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым
Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
Происшествия
В Татарии задержан глава исполкома Тукаевского района
Казань, 29 июля 2020, 09:00 — REGNUM Главу исполкома Тукаевского района Татарии Ленара Авзалова задержали по подозрению в превышении служебных полномочий и мошенничестве.
REGNUM вчера в 02:00
Спорт
WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах
РИА Новости 11:45
Экономика
США и Европу накрыла волна банкротств
Мощная волна банкротств накрыла мир во втором квартале 2020 года на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:44
Политика
Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты в минский парк
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась от участия в теледебатах в отсутствие действующего главы государства и предложила Александру Лукашенко провести дебаты в формате "один на один" в минском парке Дружбы народов.
ТАСС 10:41
Энергетика
Польша рекордно заработала на «Газпроме»
Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 05:16
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
Супруга украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившая тело мужа, рассказала о случившемся.
РИА Новости 06:25
Футбол
«Наполи» требует провести матч с «Барселоной» на нейтральном поле
«Наполи» настаивает на переносе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» на нейтральное поле, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 11:22
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа.
Коммерсантъ 12:08
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru 05:53
Авто
Новое поколение Mazda CX-5 может сменить название
Новое поколение Mazda CX-5 может сменить название на одно из тех, которые марка запатентовала в июле 2019 года.
Letnews.ru 09:07
Политика
Путин поручил срочно изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время срочно изолировать промышленную площадку в Усолье-Сибирском и поставить охрану от Росгвардии.
Парламентская газета 07:36
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21