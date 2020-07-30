Политика
ИзвестияПутин поручил решить проблему химотходов в Иркутской области
Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву подготовить программу строительства газохимического комплекса в регионе.
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В результате остановки предприятия значительная часть отходов производства была помещена в подземные резервуары. Емкости оставлены в зданиях цехов и вспомогательных помещениях. Все объекты производства, включая почву, подземные воды, пропитаны опасными химическими веществами.
— Игорь Кобзев, российский политикОбщественное телевидение России 08:12
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Специалисты рассказали, на что смотрят россияне при выборе смартфона
Эксперты аналитической фирмы Research.me, совместно с AliExpress Россия выяснили, на что именно обращают внимание россияне при покупке смартфонов.
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В августе возобновят работу автобусные маршруты из Петербурга в Таллин
Из Санкт-Петербурга возобновят автобусные маршруты в Таллин.
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Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты в минский парк
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась от участия в теледебатах в отсутствие действующего главы государства и предложила Александру Лукашенко провести дебаты в формате "один на один" в минском парке Дружбы народов.
ТАСС 10:41
Происшествия
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Министерство здравоохранения Казахстана обязало граждан республики носить на улице медицинские маски, нарушителей этого требования будут штрафовать, сообщил в четверг глава ведомства Алексей Цой.
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Политика
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ИА REX 08:34
Армия и оружие
Российские «Мистрали» будут потоплены
ГЛАС.RU 00:39
Общество
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Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
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Газета.Ru 10:59
Политика
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ИА Красная Весна 07:47
Политика
Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
Общество
Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
Футбол
Сафонов: «Кокорин — реально лучший игрок прошлого сезона. Только я не представляю, как он будет играть в „Спартаке“»
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который, по данным СМИ, близок к переходу в «Спартак».
Sport24.ru 09:38
Здоровье
Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг
Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда вчера в 04:35
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
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Происшествия
В квартире в Петербурге нашли расчлененное тело украинского рэпера
В квартире в центре Санкт-Петербурга нашли расчлененное тело украинского рэпера Александр Юшко (Энди Картрайт).
РБК 04:42
Наука
В Японии выявили связь между смехом и здоровьем в старости
Специалисты из Университета Нагоя (Япония) обнаружили зависимость между здоровьем иммунной системы в старости и частотой смеха.
ToDay News Ufa 10:12
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Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме с одобрением отнеслись к идее продления выплаты детских пособий на август.
ToDay News Ufa 03:14
Общество
Сборка международного термоядерного реактора стартовала во Франции
В ходе церемонии, посвященной началу работ, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил всех участников проекта ИТЭР с началом нового этапа — сборкой и монтажом термоядерного реактора, в основе которого идеи и разработки знаменитого токамака выдающихся отечественных ученых еще советских лет.
Московский Комсомолец 28 июля в 10:32
Происшествия
Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве
В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК 09:52
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Защитник дюссельдорфской «Фортуны» и сборной Турции Каан Айхан может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Tuttomercatoweb.
Чемпионат 10:46
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Трамп предложил отложить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года.
РБК 09:17
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде
Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru вчера в 09:42
Кино
Кинокомпания Universal договорилась о показе «Форсаж 9» в кинотеатрах
В соглашении между кинокомпанией и сетью кинотеатров говорится о показе ленты на протяжении трех уикендов.
Восток-Медиа 09:26
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Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа в России
Совещание провел Президент РФ Владимир Путин. Специалист отметила, что в этом году стоит ожидать принципиально новый эпидсезон.
Телеканал Краснодар вчера в 08:04
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Общество
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17