с чего всё началось

Проработать специальные тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов силами ПАО «Транснефть» и ОАО «Российские железные дороги» поручил президент России Владимир Путин 21 мая правительству РФ по итогам совещания по вопросам развития энергетики, сообщает kremlin.ru.

Путин поручил решить вопрос со спецтарифами для «Транснефти» и РЖД

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