Энергетика
ИА Красная ВеснаПутин поручил решить вопрос со спецтарифами для «Транснефти» и РЖД
Проработать специальные тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов силами ПАО «Транснефть» и ОАО «Российские железные дороги» поручил президент России Владимир Путин 21 мая правительству РФ по итогам совещания по вопросам развития энергетики, сообщает kremlin.ru.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос установления спецтарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов на срок действия сделки ОПЕК+, говорится в перечне поручений, опубликованном по итогам совещания по вопросам развития энергетики.Коммерсантъвчера в 05:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин поручил проработать вопрос спецтарифов «Транснефти» и РЖД на прокачку нефти
Коммерсантъвчера в 05:00
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:58, Ашберн
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой были опубликованы данные о снижении рейтинга президента России Владимира Путина в апреле.
Газета.Ru 00:43
Гаджеты
Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями
Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями.
ВладТайм вчера в 04:10
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду на Северной верфи
В пятницу, 22 мая, на Северной верфи на воду спустили фрегат «Адмирал Головко». До конца этого года на корабль установят оборудование.
Невские Новости 22 мая в 08:43
Общество
В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова
Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
REGNUM вчера в 02:28
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о бедственном положении артистов при пандемии
РИА Новости Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о бедственном положении артистов после начала пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 22 мая в 20:30
Общество
Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России
Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о развитии эпидемиологической ситуации в российских регионах.
Газета.Ru вчера в 23:45
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Единоборства
Хабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом UFC в истории твиттера
ProstoProSport вчера в 23:25
Общество
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, сообщается на электронном табло.
РИА Новости вчера в 20:20
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Энергетика
Выбрали момент: США закупились российской нефтью
В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве
Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN.
Право.ру вчера в 07:16
Происшествия
Заложник рассказал про захват банка в Москве
Федор Пименов, который был одним из заложников в банке на Земляном Валу в центре Москвы, рассказал телеканалу RT о том, как отделение кредитной организации было захвачено.
Газета.Ru вчера в 13:38
Футбол
Экс-футболист харьковского «Металлиста» покончил с собой
Бывший футболист харьковского "Металлиста" сербский форвард Милян Мрдакович покончил с собой, сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Войводина".
РИА Новости вчера в 13:17
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых
Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru вчера в 12:37
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru вчера в 12:01
Экономика
«Дочки» системообразующих компаний смогут получить льготные кредиты
На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30%, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников.
Коммерсантъ 21 мая в 14:34
Энергетика
Украина резко снизила цены на газ для населения
Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 22 мая в 13:55
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России смогут сократить возраст выхода на пенсию, если ситуация на рынке труда станет критической.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:01
Общество
В Раде считают, что причиной гибели депутата стало убийство
Депутат Рады Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги из парламентской группы «Доверие» Валерия Давиденко, которого нашли в субботу мертвым в собственном киевском офисе.
Аргументы и Факты вчера в 19:44
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»
В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 21 мая в 05:05
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv вчера в 10:48
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело
В отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова было возбуждено новое уголовное дело.
Газета.Ru вчера в 10:59
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заболели за сутки 84 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 22 мая выявлено 84 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 22 мая в 02:04
Политика
Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ 22 мая в 11:00
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
Путешествия
Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
РИА Новости вчера в 20:46
Общество
Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини
Известия вчера в 19:39