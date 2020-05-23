Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПутин поручил решить вопрос со спецтарифами для «Транснефти» и РЖД

Проработать специальные тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов силами ПАО «Транснефть» и ОАО «Российские железные дороги» поручил президент России Владимир Путин 21 мая правительству РФ по итогам совещания по вопросам развития энергетики, сообщает kremlin.ru.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос установления спецтарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов на срок действия сделки ОПЕК+, говорится в перечне
 поручений, опубликованном по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
Коммерсантъвчера в 05:00

Подробнее о событии

Путин после встречи с Сечиным поручил правительству поддержать нефтяников

Эхо Москвывчера в 16:03

Путин поручил проработать спецтарифы монополий после просьбы Сечина

РБКвчера в 06:37

Путин поручил проработать тарифы на перевозку нефти для сделки ОПЕК+

News.ruвчера в 04:50

Путин поручил проработать тарифы РЖД на транспортировку нефти

REGNUMвчера в 05:00

Путин поручил проработать вопрос спецтарифов «Транснефти» и РЖД на прокачку нефти

Коммерсантъвчера в 05:00

Путин поручил проработать спецтарифы «Транснефти» и РЖД на срок ОПЕК+

РИА Новостивчера в 05:09

Путин поручил не наказывать компании за нарушения уровня добычи нефти

РЕН ТВвчера в 04:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:58, Ашберн
Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой были опубликованы данные о снижении рейтинга президента России Владимира Путина в апреле.
Газета.Ru 00:43
1,8K
Гаджеты

Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями

Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями.
ВладТайм вчера в 04:10
2
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1K
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду на Северной верфи

В пятницу, 22 мая, на Северной верфи на воду спустили фрегат «Адмирал Головко». До конца этого года на корабль установят оборудование.
Невские Новости 22 мая в 08:43
20
Общество

В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
REGNUM вчера в 02:28
593
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о бедственном положении артистов при пандемии

РИА Новости Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о бедственном положении артистов после начала пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 22 мая в 20:30
1,3K
Общество

Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о развитии эпидемиологической ситуации в российских регионах.
Газета.Ru вчера в 23:45
139
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
441
Единоборства

Хабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом UFC в истории твиттера

ProstoProSport вчера в 23:25
Общество

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами

Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, сообщается на электронном табло.
РИА Новости вчера в 20:20
10
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
2,1K
Энергетика

Выбрали момент: США закупились российской нефтью

В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти.
РИА Новости вчера в 01:00
16
Общество

Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве

Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN.
Право.ру вчера в 07:16
61
Происшествия

Заложник рассказал про захват банка в Москве

Федор Пименов, который был одним из заложников в банке на Земляном Валу в центре Москвы, рассказал телеканалу RT о том, как отделение кредитной организации было захвачено.
Газета.Ru вчера в 13:38
14
Футбол

Экс-футболист харьковского «Металлиста» покончил с собой

Бывший футболист харьковского "Металлиста" сербский форвард Милян Мрдакович покончил с собой, сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Войводина".
РИА Новости вчера в 13:17
Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых

Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru вчера в 12:37
21
Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru вчера в 12:01
73
Экономика

«Дочки» системообразующих компаний смогут получить льготные кредиты

На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30%, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников.
Коммерсантъ 21 мая в 14:34
Энергетика

Украина резко снизила цены на газ для населения

Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 22 мая в 13:55
4
Общество

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России смогут сократить возраст выхода на пенсию, если ситуация на рынке труда станет критической.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:01
1,9K
Общество

В Раде считают, что причиной гибели депутата стало убийство

Депутат Рады Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги из парламентской группы «Доверие» Валерия Давиденко, которого нашли в субботу мертвым в собственном киевском офисе.
Аргументы и Факты вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»

В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 21 мая в 05:05
24
Кино

Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»

В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv вчера в 10:48
6
Происшествия

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело

В отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова было возбуждено новое уголовное дело.
Газета.Ru вчера в 10:59
54
Общество

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
219
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заболели за сутки 84 человека

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 22 мая выявлено 84 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 22 мая в 02:04
739
Политика

Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ 22 мая в 11:00
64
Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
2,2K
Путешествия

Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции

Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
РИА Новости вчера в 20:46
21
Общество

Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини

Известия вчера в 19:39
67
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное