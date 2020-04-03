Коронавирус
Lenta.ruПутин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.
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с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается 3 апреля на сайте Кремля.Фонтанка.Рувчера в 03:42
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Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
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Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
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Политика
Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
Наука
В Ухане у кошек обнаружили коронавирус
Футбол
Быстров рассказал, за кого болел в детстве — «Зенит» или «Спартак»
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров признался, что в детстве болел не за «Зенит», а за московский «Спартак».
Экономика
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Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет
Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Кино
Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов
Кино
У «Мосфильма» появится свой телеканал
С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Здоровье
Главный нарколог страны предложил ограничить продажу крепкого алкоголя
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил ограничить продажи алкогольной продукции во время пандемии коронавируса, сообщает РБК.По словам Брюна, сухой закон вводить не стоит, однако ограничить продажи алкоголя было полезно для всей России.
Политика
Кир Стармер стал новым главой Лейбористской партии Британии
Как пишет Financial Times, избрание Стармера главой лейбористов воспринимается многими в парламенте как начало новой главы в истории партии, особенно после того, как она показала худший результат на парламентских выборах за последние 80 лет в декабре 2019 года.
Энергетика
Названа новая дата спасения цен на нефть
Совещание стран-участниц ОПЕК, на котором мировые экспортеры нефти будут обсуждать спасение цен на сырье, перенесено на 9 апреля.
Общество
Глава Кузбасса сказал, когда снимут карантин из-за коронавируса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сказал, когда в регионе могут быть сняты введённые из-за коронавируса ограничения; главным условием глава считает отсутствие новых случаев заболевания.
Происшествия
В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве
В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Политика
Умер экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас
Бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас скончался в больнице США в возрасте 76 лет, сообщает издание Tribuna.
Общество
Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке
Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
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Трамп заявил, что может ввести пошлины на импорт нефти
В случае введения пошлин на импорт нефти, американский лидер заверил, что сделает это так, чтобы защитить рабочих и компании США.
Общество
Москва ответит на демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Общество
Академик РАН: коронавирус навсегда пришел в человечество
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Еще два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в столице.
Здоровье
Ученые выяснили, как при заражении Covid-19 происходит потеря обоняния
Вопреки предыдущим представлениям, у нового коронавируса есть типичный симптом. Многие зараженные Covid-19 больше не ощущают запахов.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.