ТАССПутин поручил сформировать механизмы привлечения компаниями, как «Озон», частного капиталаПутин поручил в короткие сроки сформировать механизмы привлечения такими компаниями, как "Озон", частного капитала на российском рынке.ТАССОб этом 18 июля заявил российский лидер Владимир Путин.ИзвестияЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПутин заявил о необходимости создания систем для финансирования компаний в РФИзвестия07:32Путин дал поручение сформировать механизмы привлечения частного капитала компаниями, как OzonРЕН ТВ07:32Путин поручил сформировать механизмы привлечения компаниями, как «Озон», частного капиталаТАСС07:29Показать все источникиОценитьПоделиться