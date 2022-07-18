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Путин поручил сформировать механизмы привлечения компаниями, как «Озон», частного капитала

Путин поручил в короткие сроки сформировать механизмы привлечения такими компаниями, как "Озон", частного капитала на российском рынке.
ТАСС
Об этом 18 июля заявил российский лидер Владимир Путин.
Известия

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Путин заявил о необходимости создания систем для финансирования компаний в РФ
Известия07:32
Путин дал поручение сформировать механизмы привлечения частного капитала компаниями, как Ozon
РЕН ТВ07:32
Путин поручил сформировать механизмы привлечения компаниями, как «Озон», частного капитала
ТАСС07:29
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