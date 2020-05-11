Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором после мониторинга эпидемиологической ситуации в стране скорректировать меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Путин дал поручения Минздраву по борьбе с коронавирусом

Российская газета04:57

Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России

Газета.Ru04:53

Путин поручил скорректировать меры по борьбе с COVID-19

РИА Новости04:13

Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом

Известия04:45

Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом

РБК04:37

Владимир Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом

Московский Комсомолец04:30

Президент дал ряд поручений в связи с коронавирусом

Вести.Ru04:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

Говорит Москва 09 мая в 10:40
44
Общество

Названы сроки открытия магазинов одежды в России

Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
Карелинформ 09 мая в 15:04
2,2K
Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
428
Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране.
РБК 09:14
565
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
890
Футбол

Джикия считает, что «Зенит» нельзя досрочно объявлять чемпионом

Считаю, чтобы команду объявить первой, она должна быть недосягаема для остальных математически.
РИА Новости 03:37
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
638
Здоровье

В Ростовской области зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса

Из 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекции в Ростове-на-Дону зарегистрировано 24.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:53
552
Фигурное катание

От Тутберидзе к Плющенко ушёл ещё один фигурист

16-летний спортсмен покинул группу тренера Этери Тутберидзе и перешёл к Евгению Плющенко.
Metaratings 02:15
1
Политика

Путин заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

Путин заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
ТАСС 09:28
Общество

Путин анонсировал доплаты соцработникам

Президент России Владимир Путин анонсировал специальную федеральную доплату для соцработников с 15 апреля по 15 июля.
Реальное время 09:22
Политика

Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней

В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней.
Online47.ru 02:19
5,3K
Общество

На Кубани продлили карантин до 23 мая

Решение о продлении карантина на Кубани принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Южный Федеральный вчера в 08:39
1,6K
Здоровье

Медсестра рассказала о находящихся в реанимации больных коронавирусом

News.ru 06:11
9
Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
130
Политика

Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений

Все принятые по борьбе с распространением коронавируса меры позволяют перейти к их поэтапному снятию, но не одномоментно, а шаг за шагом, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:36
Экономика

Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

В крупнейших банках заявили, что клиент может открыть счет только придя в отделении, или заказав банковскую карту с курьером на дом. председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов посчитал, что банки не спешат удаленно открывать счета, так как не имеют четкого понимания самой процедуры.
РБК 09:30
1
Политика

В России разработают меры по поддержке кредитования

"Рекомендовать Банку России разработать совместно с правительством РФ меры, направленные на поддержание стабильной динамики кредитования населения и организаций после окончания действия временных мер, реализуемых в целях поддержки граждан и организаций, пострадавших от ситуации, возникшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне поручений.
РИА Новости 09:15
1
Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 09 мая в 13:21
Происшествия

В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС

Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко.
REGNUM 04:26
111
Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
29
Здоровье

Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
40
Кино

Стала известна стоимость продолжений «Аватара»

Профиль 08:00
Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

РИА Новости 09:01
129
Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
69
Шоу-бизнес

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом

Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом. Об этом «танцующий миллионер» в День матери рассказал фолловерам на странице в Instagram.
Дни24 01:01
1
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
277
Общество

Вице-премьер назвал самую пострадавшую от коронавируса отрасль

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сильнее всего в России от ситуации с коронавирусом пострадал туризм.
Life.ru 08:00
Общество

Коронавирус выявили в новых районах Самарской области

Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
87
Футбол

19-летний футболист «Аталанты» скончался от аневризмы мозга

19-летний спортсмен оказался в реанимационном отделении больницы в Варезе в пятницу, 8 мая.
Bookmaker-ratings.ru 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное