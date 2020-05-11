Президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором после мониторинга эпидемиологической ситуации в стране скорректировать меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом

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