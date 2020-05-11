Коронавирус
ИзвестияПутин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором после мониторинга эпидемиологической ситуации в стране скорректировать меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Политика
Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:45
Общество
Путин поручил ускорить выплаты социально-ориентированным НКО
Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить доведение трех миллиардов рублей на поддержку социально ориентированных НКО и благотворительных организаций, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 04:46
Происшествия
Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа
Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали.
RT на русском 04:26
Общество
Россия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек.
РИА Новости 05:00
Авто
АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran
Производители отечественного концерна АвтоВАЗ рассказали о необычной раллийной модели, получившей название Lada Katran.
Car.ru вчера в 06:24
Общество
Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев
Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
Общество
Сроки начала спада пандемии назвали в Подмосковье
Июнь станет тем месяцем, когда в Московской области начнётся спад заболеваемости коронавирусом.
News.ru вчера в 22:09
Политика
В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
Политика
Еврокомиссия может ввести санкции против Германии
Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
Шоу-бизнес
Фотограф опубликовал архивное фото обнаженной Ксении Собчак
Откровенный кадр был сделан 11 лет назад. Фотограф Александр Гусов опубликовал архивное фото Ксении Собчак.
Srnsk вчера в 05:05
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
Здоровье
В России не продлевают карантин на лето, чтобы избежать паники
Российские власти все больше обсуждают планы выхода из карантина и не настаивают на его радикальном продлении — до конца или середины лета.
URA.Ru вчера в 13:20
Экономика
«Живет в долг»: журналисты подсчитали личные финансы Илона Маска
Стоимость личных активов американского предпринимателя Илона Маска достигала 39 миллиардов долларов, однако он сам живет за счет банковских кредитов, пишет газета The Wall Street Journal.
РИА Новости 02:33
Происшествия
В Кузбассе седьмой пациент с коронавирусом скончался от пневмонии
Седьмой пациент скончался в Кузбассе от тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусом, еще у девяти жителей региона за последние сутки диагностировано заболевание COVID-19, сообщил в понедельник, 11 мая, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Известия 01:31
Политика
Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей
Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
Российская газета 04:41
Общество
Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри
Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru вчера в 06:06
Происшествия
Убившая знакомого россиянка обронила сережку и попалась
В Москве 29-летняя местная жительница убила знакомого, вынесла его тело в подъезд и обронила там сережку, по которой ее нашли сотрудники правоохранительных органов.
Lenta.ru 05:00
Общество
В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим
«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском 09 мая в 18:07
Здоровье
Хизри Абакаров ответил тем, кто обвиняет руководство Дагестана
Мэр Дербента Хизри Абакаров обратился к тем дагестанцам, которые открытым текстом обвиняют руководство Республики, Главу Дагестана Владимира Васильева, а также министра здравоохранения.
Лезги газет 01:39
Политика
Intel и TSMC могут построить в США завод по производству чипов
На территории Америки уже действует несколько заводов по производству чипов, но самые энергоэффективные микросхемы по 10-нанометровому или меньшему технологическому процессу производит лишь Intel.
RuNews24.ru 01:30
Общество
Нарушителей самоизоляции в Крыму ищут с вертолета
Полицейские совместно с Росгвардией начали патрулировать территорию Крыма с вертолета, пишет КрымИнформ.
Форпост Севастополь 04:30
Политика
Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются
По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
Авто
Внешность новой Kia Optima GT раскрыли до премьеры
Южнокорейские фотошпионы раскрыли внешность новой Kia K5 (известна на других рынках, как Optima) GT — «подогретой» версии популярного седана.
Motor 09 мая в 06:13
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", - заключают ученые.
РИА Новости 04:42
Наука
Первый ихтиозавр давил раковины моллюсков круглыми зубами
Evo-rus.com вчера в 07:56
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41