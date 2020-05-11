с чего всё началось

Президент Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусом на основании данных мониторинга ситуации с инфекцией, сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом

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