Коронавирус

РБКРБКПутин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусом на основании данных мониторинга ситуации с инфекцией, сообщается на сайте Кремля.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось
Президент Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусом на основании данных мониторинга ситуации с инфекцией, сообщается
 на сайте Кремля.
РБК04:37

Подробнее о событии

Владимир Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом

Московский Комсомолец04:30

Президент дал ряд поручений в связи с коронавирусом

Вести.Ru04:53

Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом

Известия04:45

Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом

РБК04:37

Путин дал поручения Минздраву по борьбе с коронавирусом

Российская газета04:57

Путин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом

Lenta.ru04:19

Путин поручил скорректировать меры по борьбе с COVID-19

РИА Новости04:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам.
RT на русском 06:16
2K
Футбол

Экс-защитник «Амкара» рассказал о злости на Россию

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, выступавший в сезоне-2015/2016 за пермский «Амкар», высказался по поводу ситуации на Донбассе и конкретно Донецке, который в 2014 году перешел под контроль ДНР.
ProstoProSport 06:25
Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru 07:35
151
Общество

В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
218
Общество

В ЕК призвали Евросоюз готовиться ко второй волне коронавируса

Странам Евросоюза следует предпринять необходимые меры, чтобы быть готовыми ко второй волне распространения коронавирусной инфекции, предупредили в Европейской комиссии (ЕК).
RT на русском 07:13
3
Общество

Новый антирекорд: в России выявили 11 656 зараженных коронавирусом

В России за последние сутки выявили рекордные 11 656 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 90 заразившихся в Татарстане.
БИЗНЕС Online 03:35
Происшествия

Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы

Lenta.ru вчера в 08:55
55
Происшествия

Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
40
Общество

Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ

Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия вчера в 05:39
628
Здоровье

В Алтайском крае выявили 28 новых случаев коронавируса

В Алтайском крае 10 мая зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтапресс вчера в 02:01
195
Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru вчера в 08:58
384
Шоу-бизнес

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом

Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом. Об этом «танцующий миллионер» в День матери рассказал фолловерам на странице в Instagram.
Дни24 01:01
1
Экономика

Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС

Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС, понимание с российской стороны есть, документы пока проходят согласование, заявил в понедельник замглавы Минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк.
РИА Новости 06:37
2
Шоу-бизнес

Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии

Пятый канал 07:35
5
Наука

Назван новый способ передачи коронавируса

"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
36
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
277
Здоровье

Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
9
Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
48
Происшествия

Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти

Число жертв пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске возросло до девяти.
RT на русском вчера в 18:26
456
Общество

В Кузбассе сняли часть ограничений, но ввели масочный режим

В понедельник, 11 мая, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям Кемеровской области.
Кузбасс 07:29
4
Политика

Соловьев оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии у России права отмечать День Победы.
РИА Новости 04:34
Происшествия

Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу

Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 07:25
20
Шоу-бизнес

Фото Семенович с двумя подбородками ужаснуло поклонников

Популярная российская певица Анна Семенович шокировала поклонников, опубликовав фотографии возможного внешнего вида после самоизоляции.
ФАН вчера в 09:08
11
Общество

Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
583
Шоу-бизнес

Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой

13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
45
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
873
Футбол

19-летний футболист «Аталанты» скончался от травмы головного мозга

Матч ТВ 07:55
Общество

В Китае появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса

Высокий риск распространения коронавируса зафиксирован в городском уезде Шулань (северо-восточная провинция Цзилинь).
Росбалт вчера в 18:53
14
Общество

На орбите взорвался бак разгонного блока «Фрегат-СБ»

Хакасия-Информ 09 мая в 23:40
1,6K
Политика

Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
472
Как работают Яндекс.Новости?
Главное