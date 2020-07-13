С учетом результатов голосования по конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами, с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года.

"Прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года", - сказал Путин.

Путин поручил подготовить указ о национальных целях до 2030 года

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