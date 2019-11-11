Политика
РИА НовостиПутин поручил следить за исполнением закона об амнистии капитала
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину внимательно следить за исполнением запрета Верховного суда РФ использовать декларации, поданные в рамках амнистии, против предпринимателей.
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с чего всё началось
"Нужно, чтобы правительство, Министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит на земле, что называется, на практике, и соответствующим образом реагировали, исходя из закона [об амнистии капиталов], который был принят и, как мы видим, в целом работает неплохо в интересах государства", - подчеркнул президент.ТАСС03:12
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Путин поручил следить за запретом использовать декларации против бизнесменов
Московский Комсомолец03:42
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