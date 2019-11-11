"Нужно, чтобы правительство, Министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит на земле, что называется, на практике, и соответствующим образом реагировали, исходя из закона [об амнистии капиталов], который был принят и, как мы видим, в целом работает неплохо в интересах государства", - подчеркнул президент.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину внимательно следить за исполнением запрета Верховного суда РФ использовать декларации, поданные в рамках амнистии, против предпринимателей.

Путин поручил следить за исполнением закона об амнистии капитала

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