Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил следить за исполнением закона об амнистии капитала

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину внимательно следить за исполнением запрета Верховного суда РФ использовать декларации, поданные в рамках амнистии, против предпринимателей.
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Путин потребовал следить за правильным использованием закона об амнистии капиталов

"Нужно, чтобы правительство, Министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит на земле, что называется, на практике, и соответствующим образом реагировали, исходя из закона [об амнистии капиталов], который был принят и, как мы видим, в целом работает неплохо в интересах государства", - подчеркнул президент.
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