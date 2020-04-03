с чего всё началось

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства 1 апреля по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране поручил Банку России разработать схему по снижению процентов по ипотеке для граждан. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.

Здоровье Главный нарколог страны предложил ограничить продажу крепкого алкоголя Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил ограничить продажи алкогольной продукции во время пандемии коронавируса, сообщает РБК.По словам Брюна, сухой закон вводить не стоит, однако ограничить продажи алкоголя было полезно для всей России.

Экономика ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.

Здоровье Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Политика В Башкирии продлили режим самоизоляции Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.

Шоу-бизнес Гузеева объяснила, почему закрыла комментарии в соцсети Актриса и телеведущая Лариса Гузеева на своей странице в соцсети написала, что закрыла комментарии, потому что не хочет читать их от злобных людей.

Общество Спрогнозировано влияние теплой погоды на коронавирус Вирусолог и член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал влияние теплой погоды на коронавирус в беседе с изданием Ura.ru.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Энергетика Трамп заявил, что США не обязаны сокращать нефтедобычу Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил сделку с Россией и Саудовской Аравией по сокращению нефтедобычи и снижению цен на фоне пандемии коронавируса.

Общество Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.

Космос Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом Китай планирует в конце апреля вывести на орбиту космический спутник «Ухань», названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией коронавируса.

Общество Голикова объяснила причину приостановки вывоза граждан РФ из-за рубежа Москва, 4 апреля 2020, 16:50 — REGNUM Российская Федерация приостановила на два дня вывоз граждан России из-за рубежа для оценки количества нуждающихся в возвращении на родину и проработки транспортных маршрутов.

Происшествия В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, пишет USA Today.

Политика Киевский политолог: Зеленский находится в состоянии паники Киев, 5 апреля 2020, 06:57 — REGNUM Стремление президента Украины Владимира Зеленского скорее открыть рынок земли свидетельствует о том, что он запуган и находится в состоянии паники, заявил 4 апреля директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии политолог Михаил Погребинский, в эфире телеканала NewsOne.

Здоровье В США начали проводить тесты на антитела к коронавирусу Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал проводить тесты на антитела, чтобы определить, сколько человек заразились коронавирусом, включая тех, у кого не было симптомов.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Происшествия В ЕАО изолировали подъезд пятиэтажного дома из-за жильца с COVID-19 Подъезд пятиэтажного дома в Биробиджане в Еврейской автономной области изолирован после того, как у проживающей в одной из квартир девушки предварительный тест подтвердил коронавирус, сообщило правительство региона.