Коронавирус
МонаВистаПутин поручил снизить для россиян стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства 1 апреля по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране поручил Банку России разработать схему по снижению процентов по ипотеке для граждан. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается 3 апреля на сайте Кремля.Фонтанка.Ру03 апреля в 03:42
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Путин поручил ЦБ к 1 мая представить предложения по повышению доступности ипотеки
ТАСС03 апреля в 03:35
Путин поручил разработать программу по развитию строительства жилья и ипотеки
Интерфакс03 апреля в 04:02
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Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
Здоровье
Главный нарколог страны предложил ограничить продажу крепкого алкоголя
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил ограничить продажи алкогольной продукции во время пандемии коронавируса, сообщает РБК.По словам Брюна, сухой закон вводить не стоит, однако ограничить продажи алкоголя было полезно для всей России.
Экономика
ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы в самоизоляции
Специалисты портала «Кинопоиск» назвали самые популярные фильмы и сериалы, которые россияне смотрят на карантине во время пандемии коронавируса.
Общество
В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений
Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
Решетников призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса
Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал представителей бизнеса "не впадать в психоз", несмотря на распространение коронавируса нового типа в стране.
Политика
В Башкирии продлили режим самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Шоу-бизнес
Гузеева объяснила, почему закрыла комментарии в соцсети
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева на своей странице в соцсети написала, что закрыла комментарии, потому что не хочет читать их от злобных людей.
Здоровье
В Республике Алтай под наблюдением находится 222 человека
По данным на 2 апреля, в Республике Алтай под медицинским наблюдением находятся 222 человека, вернувшихся из-за границы.
Общество
Спрогнозировано влияние теплой погоды на коронавирус
Вирусолог и член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал влияние теплой погоды на коронавирус в беседе с изданием Ura.ru.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Энергетика
Трамп заявил, что США не обязаны сокращать нефтедобычу
Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил сделку с Россией и Саудовской Аравией по сокращению нефтедобычи и снижению цен на фоне пандемии коронавируса.
Общество
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Космос
Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом
Китай планирует в конце апреля вывести на орбиту космический спутник «Ухань», названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией коронавируса.
Общество
Голикова объяснила причину приостановки вывоза граждан РФ из-за рубежа
Москва, 4 апреля 2020, 16:50 — REGNUM Российская Федерация приостановила на два дня вывоз граждан России из-за рубежа для оценки количества нуждающихся в возвращении на родину и проработки транспортных маршрутов.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, пишет USA Today.
Политика
Киевский политолог: Зеленский находится в состоянии паники
Киев, 5 апреля 2020, 06:57 — REGNUM Стремление президента Украины Владимира Зеленского скорее открыть рынок земли свидетельствует о том, что он запуган и находится в состоянии паники, заявил 4 апреля директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии политолог Михаил Погребинский, в эфире телеканала NewsOne.
Здоровье
В США начали проводить тесты на антитела к коронавирусу
Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал проводить тесты на антитела, чтобы определить, сколько человек заразились коронавирусом, включая тех, у кого не было симптомов.
Происшествия
В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело
Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.
Футбол
Капелло рассказал о проблемах в общении с игроками сборной России
Бывший тренер сборной Англии и национальной команды России Фабио Капелло прокомментировал заявления о том, что у него плохой английский язык.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
В ЕАО изолировали подъезд пятиэтажного дома из-за жильца с COVID-19
Подъезд пятиэтажного дома в Биробиджане в Еврейской автономной области изолирован после того, как у проживающей в одной из квартир девушки предварительный тест подтвердил коронавирус, сообщило правительство региона.
Общество
СМИ сообщило о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы
Глава скорой помощи Москвы Николай Плавунов мог заразиться новым коронавирусом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Общество
В районе Ульяновской области экстренно вводят режим особых ограничений
«До окончательного разъяснения ситуации организуем особый режим движения на въездных участках в рабочий поселок Карсун, в сёлах Сосновка и Нагаево для проведения санитарной обработки автомобилей, в том числе мы будем смотреть на состояние здоровья водителей», — отметил губернатор, подчеркнув, что в самом посёлке будет действовать «режим жесткой самоизоляции», усилены контрольно-пропускные посты.