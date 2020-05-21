Президент поручил правительству совместно с Банком России проработать вопрос о снижении ставки по образовательным кредитам до 3%, а также продлить срок их погашения.

Путин поручил снизить до 3% ставку по образовательным кредитам

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