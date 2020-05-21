Коронавирус
9111.ruПутин поручил снизить до 3% ставку по образовательным кредитам
Президент поручил правительству совместно с Банком России проработать вопрос о снижении ставки по образовательным кредитам до 3%, а также продлить срок их погашения.
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Здоровье
В Великом Новгороде выявили вспышку коронавируса в детсаду
Коронавирус подтвердился у трех детей и трех сотрудников детского сада №53 в Великом Новгороде, где ранее заболевание подтвердилось у медработника, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram.
РИА Новости 15:15
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Политика
Путин поддержит Кондратьева на выборах главы Кубани
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в случае его участия в выборах главы региона, которые запланированы на сентябрь 2020 года.
Деловая газета. Юг 11:38
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.
РИА Новости 12:45
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com 13:35
Политика
Евросоюз задумал нарушить принципы ради Крыма
Евросоюз может нарушить собственные принципы ради Крыма, который считает аннексированной территорией: страны объединения задумали принять участие в видеоконференции по ситуации в регионе, которую организовывает Москва.
Lenta.ru 13:29
Культура
Дэвид Линч выложил анимационную короткометражку про пожар
ИА InterMedia 07:14
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
Технологии
Apple и Google начали отслеживать контакты пациентов с коронавирусом
Осуществляется это с помощью Bluetooth. Компании Apple и Google не разрабатывали приложения, а лишь сконструировали саму технологию.
iReactor вчера в 23:59
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
REGNUM 05:46
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Общество
ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»
В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru 10:23
Экономика
«Роснефть» потребовала от РБК 43 млрд рублей
«Роснефть» требует через суд взыскать с РБК 43 млрд рублей.
BFM.ru 09:53
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Общество
Собянин назвал дату начала тестирования москвичей на антитела к вирусу
17 мая Собянин сообщил, что москвичи смогут оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
РБК 12:47
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск вчера в 10:50
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко высказал мнение о конкуренции в России
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 14:51
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
Кино
В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести
Напомним, что в феврале в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
Smolnarod.ru 03:21
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
Футбол
«Челси» продлил контракты с Жиру и Кабальеро до 2021 года
РИА Новости вчера в 14:34
Армия и оружие
Пушилин разрешил войскам ДНР отвечать на обстрелы ВСУ
Войскам ДНР отдан приказ открывать ответный огонь.
ИА Новороссия 15:27
Экономика
«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации.
РБК 11:40
Гаджеты
В России вырос спрос на недорогие смартфоны
По данным «Яндекс.Маркета», интерес жителей России сместился с дорогих на более доступные модели смартфонов.
iReactor 04:41