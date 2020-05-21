Коронавирус

9111.ru9111.ruПутин поручил снизить до 3% ставку по образовательным кредитам

Президент поручил правительству совместно с Банком России проработать вопрос о снижении ставки по образовательным кредитам до 3%, а также продлить срок их погашения.
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Путин поручил снизить ставки по образовательным кредитам с 8 до 3%

Московский Комсомолец09:04

Михаил Эскиндаров: Желающих оформить образовательные кредиты станет больше

Российская газета11:00

Путин предложил снизить ставку по образовательным кредитам почти в три раза

News.ru09:18

Путин поручил снизить ставку по образовательным кредитам до 3%

Вести.Ru10:26

Путин поручил наращивать доступность бесплатного образования

РИА Новости08:54

Путин заявил о необходимости расширить доступ к бесплатному образованию в регионах

Газета.Ru09:14

Путин призвал снизить до 3% ставку по образовательным кредитам

Интерфакс09:06
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Общество

Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии

Система образования достойно справилась с работой в условиях эпидемии коронавируса.
Российская газета 08:06
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Общество

В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию

Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
3,3K
Общество

Глава Алушты извинилась за слова про собак

Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
96
Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
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Авто

Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения

Камский автозавод запустил продажи флагманского тягача КамАЗ-54901, который венчает новую линейку К5.
Авторамблер 07:15
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Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru 10:38
1K
Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
28
Общество

Депздрав опроверг планы изолировать людей с иммунитетом к COVID-19

Ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, который работает при Депздраве Москвы, писала, что столичные власти планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19.
RT на русском 07:05
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Политика

Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совбеза ООН

Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, сообщила глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
РИА Новости 06:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал об ограничениях в самолётах на фоне пандемии

Использование перчаток и защитных медицинских масок в самолётах будет рекомендовано на всех этапах снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
News.ru 12:19
2
Экономика

Минэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году

Минэкономразвития ждет восстановления экспорта до докризисного уровня только в 2023 г. По прогнозу министерства, в 2020 г. экспорт сократится более, чем в полтора раза — с $419 до $268 млрд.
Ведомости 16:16
5
Политика

США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru 16:02
5
Шоу-бизнес

Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании

Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru 15:24
3
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева объявила о съемках нового проекта «На даче»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила в своем микроблоге Instagram о том, что она будет участвовать в новом проекте Первого канала «На даче».
Live24 14:51
7
Кино

Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II

Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
344
Общество

Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 13:30
1,6K
Происшествия

Кот напал на ветеринара в попытке спасти пса от прививки

Известия вчера в 23:40
9
Общество

Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», развеял миф о ношении медицинских масок.
Lenta.ru вчера в 21:34
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Гаджеты

У двухлетних Poco F1 и Xiaomi Mi 8 тоже есть «рентгеновское» зрение

Шумиха вокруг обнаруженной в новом флагманском смартфоне OnePlus 8 Pro функции «рентгеновского» зрения продолжается.
iXBT.com вчера в 22:57
Общество

Мурашко: все компенсации медикам были выплачены к 15 мая

К 15 мая все компенсации медперсоналу, работающему с заразившимися коронавирусом COVID-19, были выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 14:51
21
Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
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Экономика

Эксперт спрогнозировал падение доходов россиян более чем на 25%

Падение доходов населения по итогам 2020 года может составить 13,4% и 25,5% соответственно.
Клопс 15:48
Здоровье

В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом

Бразилия бьет антирекорды Число заразившихся COVID-19 за последние сутки в Бразилии превысило 19,9 тыс. — рекордный показатель за весь период эпидемии, следует из официальной статистики национального Министерства здравоохранения за 20 мая.
РБК 12:31
Общество

В Адыгее глава района уволился после заражения людей на похоронах

По заявлению пресс-службы администрации Республики Адыгея, в отставку по собственному желанию подал Альберт Османов – глава Красногвардейского района, где был зафиксирован 151 случай выявления коронавирусной инфекции, пишет "Российская газета".
Инфорос 03:52
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Авто

Ford прекратит производство двух моделей

Американский автопроизводитель завершает выпуск моделей Ford Fusion, известных в Европе под именем Mondeo и Lincoln MKZ.
Somanyhorses 12:17
Экономика

«Дочки» системообразующих компаний смогут получать льготные кредиты

Кредиты по льготной ставке, субсидируемые государством, смогут получить как дочерние общества, так и их материнские компании.
РБК 15:39
Армия и оружие

Раскрыта главная причина неудач фельдмаршала Хафтара в Ливии

В результате, отметил Лямин, Турция расчистила небо от беспилотников Хафтара, с помощью которых ему ранее удавалось успешно бороться и с ПНС, и с турецкими военными.
Lenta.ru 07:11
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
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Здоровье

Названы округа-лидеры по числу зараженных коронавирусом в Подмосковье

Самым «зараженным» городским округом Подмосковья является Красногорск (1498 инфицированных).
Live24 вчера в 02:16
1,3K
Политика

В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине

Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости вчера в 15:53
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