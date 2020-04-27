Общество

Lenta.ruLenta.ruПутин поручил снизить первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству уменьшить первоначальный взнос по ипотеке для семей, претендующих на покупку жилья с использованием средств материнского капитала.
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Путин поручил снизить первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

Коммерсантъ04:39

Путин обозначил сроки по поручениям в Ивановской области

РИА Новости04:00

В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

RT на русском04:03

Путин поручил разработать меры снижения первого взноса по ипотеке семьям с детьми

Известия04:00

Путин поручил снизить первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Lenta.ru03:47

Путин поручил снизить первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

Интерфакс04:23

Путин поручил снизить первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

РБК04:24
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Общество

В Ярославской области выявлено еще 25 случаев коронавируса

Ярославль, 27 апреля 2020, 11:33 — REGNUM Количество заражённых новой коронавирусной инфекцией в Ярославской области за сутки увеличилось на 25 человек.
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Политика

Путин во вторник проведет совещание по коронавирусу с губернаторами

Президент России Владимир Путин обсудит ситуацию с коронавирусом на совещании с губернаторами регионов.
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С 1 июля самозанятым ульяновцам введут специальный налоговый режим

Налоговая ставка составит 4% и 6% процентов, режим введут с 1 июля.
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Новак дал прогноз по спросу на нефть

Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс.
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Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

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В Кремле ответили на расследование о сотруднике российских спецслужб в Чехии

Расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
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Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории

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«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса

Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
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Общество

Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения о постепенной отмене введенных ранее ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 04:48
Общество

Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
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Здоровье

Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России

В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
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Фильм «Спутник» успешно стартовал в онлайн-кинотеатрах

Экономика сегодня 25 апреля в 08:44
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Общество

В Италии объявили о смягчении карантина с 4 мая

В понедельник, 27 апреля, стало известно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о смягчении карантина в стране с 4 мая.
Форпост Северо-Запад 03:11
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Здоровье

Дагестанцы оказались заперты в Петербургской больнице

Около 600 пациентов и 200 медиков оказались в полной изоляции.
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Общество

В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом

В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
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Политика

Мишустин: варианты изменения ограничительных мер представят Путину в ближайшее время

Правительство в ближайшее время представит президенту России Владимиру Путину варианты изменения ограничительных мер, основанные на рекомендациях экспертов.
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

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Мишустин потребовал ускориться с выполнением мер поддержки экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал ускориться с выполнением второго пакета мер поддержки экономики.
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Глава Башкирии высказался о завершении режима самоизоляции

На оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров высказался по поводу режима самоизоляции.
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Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней

Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней Оксана Самойлова сегодня отмечает день рождения.
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Офицер ФСБ России подозревается в хищении табасаранских ковров

Впоследствии Гаджиибрагимов передал Ренкасу и Ковтонюку девять ковров ручной работы размерами 3 на 4 метра.
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Еще 207 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области

207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 27 апреля.
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Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец 25 апреля в 17:18
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В Саратовской области покончил с собой пациент с коронавирусом

В минувшие выходные в Саратовской области покончил с собой человек, у которого был диагностирован коронавирус.
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Общество

Протодиакон Кураев резко отозвался о мозаике с Путиным и Сталиным в храме Минобороны

Изображение на другой мозаичной композиции — «Бескровное присоединение Крыма» первых лиц государства: президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, протодиакон тоже не приветствовал.
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В перечень системообразующих предприятий вошли 519 компаний

Mossovetinfo.ru — В перечень системообразующих предприятий вошли 519 компаний, работающих в 25 отраслях промышленности, сообщает пресс-служба Мипромторга.
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Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению

Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
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Четыре новых случая коронавируса выявлено в Амурской области

Очень требовательно относиться к себе, своим близким, коллегам и знакомым, — прокомментировала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.
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Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском вчера в 02:32
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