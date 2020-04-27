Президент России Владимир Путин поручил правительству уменьшить первоначальный взнос по ипотеке для семей, претендующих на покупку жилья с использованием средств материнского капитала.

Путин поручил снизить первый взнос по ипотеке для семей с детьми

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