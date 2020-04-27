Общество
Фонтанка.РуПутин поручил снизить размер первого взноса ипотеки для семей с детьми
Президент России поручил правительству представить предложения о снижении до 15 % минимального размера первого взноса при выдаче семьям с детьми кредитов на жилье.
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Эксперты: снижение первого взноса по ипотеке до 15% сравняет его с маткапиталом
Будущее России. Национальные проекты07:56
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Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Общество
«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
Энергетика
Цена нефти WTI упала более чем на 20%
В понедельник, 27 апреля, к 13:52 стоимость июньских фьючерсов нефти марки WTI упала более чем на 20%, до $14,09 за баррель.
Право.ру 07:59
Общество
Учебный год в военных вузах России завершится досрочно
Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в довузовских образовательных учреждениях и военных вузах России.
RT на русском 10:26
Общество
В новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак
Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
REGNUM вчера в 16:34
Общество
Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:32
Кино
BBC анонсировала новую эпоху «Доктора Кто» с тремя Докторами
BBC анонсировала новую эпоху «Доктора Кто», участие в которой примут сразу три Доктора — Восьмой (Пол Макганн), Девятый (Кристофер Экклстон) и Десятый (Дэвид Теннант).
Игромания.ру 07:54
Авто
В России открылся автосалон, продающий советские автомобили
Из-за затяжной эпидемии мировая экономика подорвана, и в России может сократиться число дилеров, продающих новые автомобили, но это не помешало рязанцам открыть автосалон, где торгуют советскими автомобилями.
AvtoVolgograda.ru 25 апреля в 02:53
Общество
Источники сообщили о смерти главы «Металлоинвеста» Андрея Варичева
Глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
Интерфакс 10:31
Происшествия
В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска
Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками.
Российская газета 07:11
Политика
Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории
Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю.
Вести.Ru 08:32
Происшествия
Вице-спикер Заксобрания Бурятии арестован по делу о ДТП
Российская газета 04:17
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ 07:08
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Здоровье
Врач опроверг миф о специальных продуктах для защиты от коронавируса
Употребление витамина С не снижает рисков заражения коронавирусом и не предотвращает осложнений, заявил член комитета Совфеда по социальной политике, врач-хирург Юрий Архаров.
РИА Новости 09:15
Происшествия
В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе
Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
РИА Новости 08:44
Общество
В Севастополе продлили режим повышенной готовности до лета
Севастополь, 27 апреля 2020, 16:50 — REGNUM Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до конца мая.
REGNUM 09:50
Общество
Из-за коронавируса ЕГЭ могут снова перенести
Напомним, ранее сообщалось, что в этом году основной период ЕГЭ планируется начать лишь 8 июня.
Свободная Пресса вчера в 22:34
Происшествия
В Воронеже коронавирус выявили у 26 медиков больницы «Электроника»
Воронеж, 27 апреля 2020, 14:36 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), в числе инфицированных 26 работники отрасли здравоохранения.
REGNUM 07:36
Политика
Посольство США удалило сообщения о своей лаборатории на Украине
Американское посольство на Украине удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране, которые занимаются изучением опасных для человека патогенов.
РЕН ТВ 05:12
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Общество
Вологодская область вводит электронные пропуска для въезда в регион
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил ввести электронные пропуска для въезда в регион.
Газета.Ru 09:55
Здоровье
В России коронавирусом заразились почти 400 беременных женщин
В России коронавирус выявили почти у 400 беременных женщин, из них 276 находятся в Москве.
ProKazan.ru 10:21
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от расходов на страхование по ипотеке
Центробанк предложил освободить россиян от расходов на страхование рисков по ипотеке. Регулятор хочет переложить эти расходы на банки.
Коммерсантъ 07:44
Политика
Путин предложил губернаторам поездить «по колдобинам»
Президент Владимир Путин предложил главам регионов с наиболее сильно пострадавшими от паводка дорогами самим покататься по дорогам с колдобинами.
Sibnet Новости 10:29
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Общество
Попова призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" призвала россиян готовиться к появлению "новой нормальности" после окончания пандемии.
Газета.Ru 10:35
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32