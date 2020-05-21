Коронавирус
Вести.RuПутин поручил снизить ставку по образовательным кредитам до 3%
Власти увеличат доступность бесплатного высшего образования, особенно в регионах, где не хватает специалистов высокой квалификации, отметил Путин.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Армия и оружие
Российскую РЛС для обнаружения гиперзвуковых целей отправят на экспорт
News.ru 04:28
Общество
Первые итоги скрининга на антитела к COVID-19 в Москве подведут 22 мая
Итоги первого этапа программы скрининга населения на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции подведут в Москве в пятницу, 22 мая.
RT на русском 11:23
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 11:31
Политика
СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу
Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу.
Вести.Ru 11:40
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
ВВП России упадет на 16% во втором квартале 2020 года, сообщает Bloomberg, прогноз которого основан на данных российского Минфина.
Газета.Ru 11:29
Экономика
В Дании создадут «ветряные фермы»: они на 70% сократят выбросы CO2
Внедрение новых ветрогенераторов позволит к 2030 году сократить выбросы парниковых газов в Дании на 70%, по сравнению с показателями 1990 года.
Плюс один +1 11:15
Политика
Путин поддержал главу Кубани в намерении баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин выразил поддержку губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в намерении вновь баллотироваться на этот пост на следующих выборах.
Известия 10:11
Общество
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах
Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о гражданах России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:46
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru вчера в 08:22
Общество
До 15 июня выпускники российских школ получат аттестаты
До 15 июня выпускники девятых и одиннадцатых классов получат аттестаты об образовании.
Телеканал Санкт-Петербург 08:49
Гаджеты
В мире начались продажи процессоров Intel десятого поколения
В мире стартовали продажи новых настольных процессоров Intel десятого поколения.
Игромания.ру вчера в 13:05
Общество
Роспотребнадзор назвал ограничения для поездок детей в летние лагеря
Детские летние оздоровительные учреждения уже работают по методическим рекомендациям Роспотребнадзора, что позволит сделать отдых безопасным, сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.
РИА Новости 08:16
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Экономика
На бирже Binance DEX курс биткоина поднимался до $99 999
Цена биткоина в паре к стейблкоину USDS на децентрализованной бирже Binance DEX вчера, 20 мая, на мгновение поднималась до $89 899.
РБК 06:35
Армия и оружие
Армия ЛНР начала уничтожать позиции украинских военных
В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения позиция украинских военных была уничтожена.
Свободная Пресса 09:48
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Политика
Госдума отказала в бесплатной раздаче масок и перчаток в коронавирус
Москва, 21 мая 2020, 13:25 — REGNUM Госдума отказалась принимать поправки, предполагающие бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в случае объявления режима ЧС или повышенной готовности, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
REGNUM 06:25
Кино
Вышел трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
Потоковый сервис Netflix представил трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли.
Культуромания 10:34
Происшествия
Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования
Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела.
РБК 07:45
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru вчера в 06:29
Общество
Стал известен процент летальности от коронавируса в Петербурге
Процент летальности в Петербурге от COVID-19 составил 0,85%.
Piter.tv 08:54
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на госканале
Как вы знаете, 2 мая наш предыдущий выпуск программы «БесогонТВ» был снят с эфира телеканала «Россия 24».
Завтра.ру 19 мая в 18:13
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» завершила контрольные испытания в Белом море
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" завершил контрольные испытания в Белом море и прибыл в Северодвинск.
ТАСС 11:57
Армия и оружие
Политолог: Гибель украинского силовика в Луганске может стать «черным лебедем»
Украинский политолог, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН предположил, что гибель полковника может стать «черным лебедем».
Национальная служба новостей 08:12
Футбол
Министр спорта Матыцин поддержал решение РФС о возобновлении РПЛ
Министр спорта России Олег Матыцин выступил с заявлением по поводу возобновления сезона-2019/20 РПЛ.
Metaratings 12:06