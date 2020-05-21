Вопрос стоимости обучения в российских вузах прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Сложившаяся ситуация — это не повод "задирать" цены на обучение в высших учебных учреждениях, отметил глава российского государства.

Путин поручил снизить ставки по образовательным кредитам до 3%

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