Коронавирус

iReactoriReactorПутин поручил снизить ставки по образовательным кредитам до 3%

Вопрос стоимости обучения в российских вузах прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Сложившаяся ситуация — это не повод "задирать" цены на обучение в высших учебных учреждениях, отметил глава российского государства.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Путин предложил снизить ставку по образовательным кредитам почти в три раза

News.ruвчера в 09:18

Михаил Эскиндаров: Желающих оформить образовательные кредиты станет больше

Российская газетавчера в 11:00

Путин поручил проработать вопрос по снижению ставки по образовательным кредитам до 3%

Москва 24вчера в 09:28

Путин поручил снизить ставку по образовательным кредитам до 3%

Вести.Ruвчера в 10:26

Путин предложил сократить ставку по образовательным кредитам до 3%

Газета.Ruвчера в 09:07

Путин поручил наращивать доступность бесплатного образования

РИА Новостивчера в 08:54

Путин призвал снизить до 3% ставку по образовательным кредитам

Интерфаксвчера в 09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
2,1K
Происшествия

В Алтайском крае выявили 1111 носителей коронавируса, девять погибли

Только за последние сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса, а общее число положительных тестов составляет уже 1111.
REGNUM вчера в 01:11
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
2,3K
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки

Украинские силовики сообщили в пятницу, что зафиксировали семь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военнослужащий погиб, семь пострадали.
РИА Новости 00:44
Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
1,1K
Политика

Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
365
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
1,3K
Армия и оружие

Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии

В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
105
Политика

Путин назвал провокацией слухи о переходе на дистанционное образование

Президент России Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное.
Православие и Мир вчера в 08:25
267
Происшествия

Суд в Красноярске отклонил жалобу на арест бизнесмена Быкова

ТАСС 01:53
17
Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
914
Политика

Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.
РИА Новости вчера в 12:45
955
Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
1,9K
Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
317
Общество

ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»

В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru вчера в 10:23
214
Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
1,2K
Общество

Жириновский предлагает продать «мумию» Ленина

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил продать "мумию" Владимира Ленина.
Газета.Ru вчера в 23:45
442
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
51
Здоровье

Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
31
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
3,6K
Происшествия

В Саратовской области ликвидировали подпольный нефтезавод

РИА Новости 02:14
6
Шоу-бизнес

Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе

Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
Городовой вчера в 02:59
18
Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
105
Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения

Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.
Радио Sputnik вчера в 12:07
807
Наука

Ученые определили ген худобы

В новом исследовании, опубликованном в журнале Cell, ген ALK (анапластическая лимфомакиназа) определен как играющий роль в поддержании низкой массы тела.
MedikForum.ru 00:40
Происшествия

На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи

Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости вчера в 22:46
8
Общество

16 новых случаев коронавируса выявили в Карелии за сутки

Сразу 16 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии, сообщает официальный телеграм-канал Правительства.
ГТРК Карелия 02:03
1
Общество

Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась

Ли Кэцян добавил, что эпидемия стала самой быстро распространяющейся, самой обширной и самой сложной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, с которой Китай столкнулся со времени своего основания.
РИА Новости вчера в 23:47
7
Авто

Renault официально представил обновлённый Kaptur

Французский автопроизводитель официально представил обновленную версию кроссовера Kaptur для авторынка России.
Somanyhorses вчера в 09:49
104
Общество

Попова: ряд регионов готов к третьему этапу снятия ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ряд российских регионов уже достиг некоторых показателей, установленных для третьего этапа снятия ограничений из-за коронавируса.
RT на русском 02:22
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное