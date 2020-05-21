Коронавирус
iReactorПутин поручил снизить ставки по образовательным кредитам до 3%
Вопрос стоимости обучения в российских вузах прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Сложившаяся ситуация — это не повод "задирать" цены на обучение в высших учебных учреждениях, отметил глава российского государства.
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Михаил Эскиндаров: Желающих оформить образовательные кредиты станет больше
Российская газетавчера в 11:00
Путин поручил проработать вопрос по снижению ставки по образовательным кредитам до 3%
Москва 24вчера в 09:28
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Украинские силовики сообщили в пятницу, что зафиксировали семь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военнослужащий погиб, семь пострадали.
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В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии
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РБК 20 мая в 03:42
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.
РИА Новости вчера в 12:45
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Общество
ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»
В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru вчера в 10:23
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Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
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Газета.Ru вчера в 23:45
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Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
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Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
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Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
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В Саратовской области ликвидировали подпольный нефтезавод
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Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе
Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения
Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.
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В новом исследовании, опубликованном в журнале Cell, ген ALK (анапластическая лимфомакиназа) определен как играющий роль в поддержании низкой массы тела.
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Сразу 16 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии, сообщает официальный телеграм-канал Правительства.
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Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась
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Renault официально представил обновлённый Kaptur
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Попова: ряд регионов готов к третьему этапу снятия ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ряд российских регионов уже достиг некоторых показателей, установленных для третьего этапа снятия ограничений из-за коронавируса.
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