Сегодняшние сложности — не повод пересматривать или, тем более, задирать цены за обучение. Такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования.

Президент России Владимир Путин призвал руководство вузов не завышать цены на обучение из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом он заявил на совещании о ситуации в системе образования.

Путин потребовал не «задирать» цены на обучение в вузах

Экономика Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года. 277

Армия и оружие Украинские силовики заявили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки Украинские силовики сообщили в пятницу, что зафиксировали семь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военнослужащий погиб, семь пострадали.

Наука Как коронавирус может повлиять на развитие болезней мозга Европейские биологи провели исследование, в ходе которого выяснили, что коронавирусная инфекция нового типа способна заражать нейроны и вызывать нейродегенеративные эффекты на головной мозг. 7

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 334

Политика США вряд ли выйдут из СНВ-3, заявил советник Трампа США вряд ли выйдут из договора СНВ-3, рассчитывают на результативные переговоры с Россией, заявил в пятницу советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайан. 3

Общество 22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому 22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России. 47

Политика В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория. 43

Экономика Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты. 1

Экономика В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют. 136

Происшествия Сыновья саудовского журналиста Хашкаджи простили его убийц Сыновья журналиста The Washington Post в Саудовской Аравии Джамаля Хашкаджи, которого убили осенью 2018 г. в саудовской дипмиссии в Турции, простили обвиняемых в этом преступлении. 2

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K

Общество СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza. 119

Политика Путин поддержал главу Кубани в намерении баллотироваться на новый срок Президент России Владимир Путин выразил поддержку губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в намерении вновь баллотироваться на этот пост на следующих выборах. 137

Футбол Талалаев объяснил причину ухода из «Химок» Отечественный специалист Андрей Талалаев объяснил причину ухода из подмосковных "Химок".

Экономика Китай прогнозирует дефицит бюджета в 3,6% ВВП Китайскую Народную Республику (КНР) ожидает дефицит бюджета в текущем году на уровне 3,6% ВВП, или 1 трлн юаней ($141,6 млрд), из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на доклад премьера Госсовета страны Ли Кэцяна.