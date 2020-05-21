Коронавирус
Московский КомсомолецПутин поручил снизить ставки по образовательным кредитам с 8 до 3%
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно помогать тем, у кого возникают трудности с оплатой обучения в вузах. В связи с этим он попросил внимательно оценивать ситуацию каждого студента.
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Прошу правительство совместно с Банком России проработать вопрос о снижении ставки по образовательным кредитам с текущих более чем восьми процентов до трех процентов и продлить срок погашения таких кредитов.
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В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Впервые в истории суд разрешил вскрыть корпус «Титаника»
Американский суд впервые в истории разрешил вскрыть корпус "Титаника", затонувшего в апреле 1912 года.
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Питер Динклэйдж сыграет Ван Хельсинга в новом приключенческом фильме
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Главу Чечни Рамзана Кадырова госпитализировали в одну из клиник Москвы с подозрением на коронавирус. Об этом стало известно изданию Baza.
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На авиабазе ВМС в Техасе произошла стрельба
Взгляд.ру 08:51
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Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
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Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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Происшествия
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REGNUM 05:46
Общество
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В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
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Блокнот Воронеж 09:41
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Самый большой пикап в линейке Great Wall длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с колесной базой 3 470 мм позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux.
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В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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