Прошу правительство совместно с Банком России проработать вопрос о снижении ставки по образовательным кредитам с текущих более чем восьми процентов до трех процентов и продлить срок погашения таких кредитов.

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно помогать тем, у кого возникают трудности с оплатой обучения в вузах. В связи с этим он попросил внимательно оценивать ситуацию каждого студента.

Путин поручил снизить ставки по образовательным кредитам с 8 до 3%

Общество Минобрнауки назвало сроки завершения учебного года в вузах Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что ведомство планирует завершить учебный год в вузах в первой половине июля 2020 года.

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