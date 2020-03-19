Коронавирус
Lenta.ruПутин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.
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Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус
Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
Общество
В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом
В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии
Как нужно ходить за покупками продовольственных товаров во время пандемии, объяснили эксперты из Роспотребнадзора, опубликовав на сайте некоторые рекомендации по этому поводу.
Общество
Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая
На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
Политика
Путин в четверг выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг выступит с новым обращением к гражданам.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
В Крыму выявлено два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Крыму в пятницу, 3 апреля.
Общество
Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты
Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца.
Происшествия
СК России предъявил обвинения двум генералам МВД
Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника следственного департамента МВД России Александру Краковскому и Александру Бирюкову.
Происшествия
В Приморье под автомобилем обрушился мост
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке выписали 25 перенесших коронавирус россиян
Из больницы в московской Коммунарки выписали 25 пациентов, перенесших коронавирус.
Общество
Выплаты курянам Пенсионный фонд продлит автоматически
Автоматически продлят выплаты и получателям социальной пенсии, у которых нет зарегистрированного места жительства на территории России.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Наука
Самыми восприимчивыми к коронавирусу животными оказались кошки
Исследование китайских биологов из Ветеринарного НИИ в Харбине показало, что наиболее восприимчивыми к коронавирусу являются кошки.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
Общество
Олег Тиньков покидает пост главы совета директоров Тинькофф Банка
Олег Тиньков заявил, что собирается покинуть состав совета директоров. Такое решение он принял из-за серьёзных проблем со здоровьем.
Происшествия
СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области
Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования
ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.
Политика
В Башкирии продлили режим самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
Общество
В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за минувшие сутки зафиксировано 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Безработица в США снова побила рекорд
За минувшую неделю за пособиями по безработице в США обратились более 6,5 миллиона человек, констатировали в американском Министерстве труда.
Единоборства
Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
Общество
В России зафиксировали 601 новое заражение коронавирусом
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом публикует свежую сводку: за последние сутки в России зафиксировано 601 новое заражение, 46 человек выздоровели, 4 погибли.
Политика
Россия отправит Сербии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
«Президент Путин выразил свою солидарность и пообещал значительную помощь и поддержку сербскому государству и гражданам Сербии в борьбе с коронавирусами, что также будет означать, что Россия направит своих врачей и экспертов для дезинфекции объектов», — говорится в заявлении.
Общество
В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Политика
Путин поручил решить вопрос программ профподготовки для строительства
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября проработать возможность разработки краткосрочных программ профподготовки рабочих для строительной отрасли, а также программ переподготовки и повышения квалификации таких рабочих, следует из перечня поручений главы государства.
Наука
Пересадка стволовых клеток от одного стерильного самца другому восстановила фертильность мышей
Ученые пересадили клетки яичек от одних мышей, которые были стерильны из-за отсутствия гена Cldn11 (кодирует белок плотных контактов гемато-тестикулярного барьера), другим, и в семенных канальцах стали развиваться функциональные гаметы.