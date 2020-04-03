Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.
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с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается
 3 апреля на сайте Кремля.
Фонтанка.Ру03:42

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Путин поручил снизить расходы заемщиков по ипотеке

РБК05:30

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Lenta.ru03:10

Путин поручил ЦБ к 1 мая представить предложения по повышению доступности ипотеки

ТАСС03:35

Путин поручил разработать программу по развитию строительства жилья и ипотеки

Интерфакс04:02

Путин рекомендовал снизить стоимость ипотеки

Московский Комсомолец03:09

Путин рекомендовал ЦБ проанализировать расходы заемщиков по ипотеке

Известия03:07

Путин рекомендовал ЦБ снизить стоимость ипотечных кредитов

РИА Новости03:16
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 05:42, Ашберн
Энергетика

Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов

Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
Российская газета вчера в 11:15
Общество

В Китае заявили, что пандемия коронавируса приблизила будущее

Китайское СМИ рассказало, как пандемия COVID-19 приблизила будущее.
Ореанда-Новости 04:55
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

ФСБ России предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
ТАСС 05:30
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Общество

Итальянцы приготовили борщ для российских врачей

В Бергамо для российских военных и медиков, приехавших помочь Италии в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Euromag.ru вчера в 08:00
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Экономика

Власти доплатят операторам за вывоз мусора во время эпидемии

Какие субсидии могут получить мусорные операторы На совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, которое состоялось в четверг, 2 апреля, с участием представителей Минприроды, Минфина, "Российского экологического оператора" (РЭО, куратор мусорной реформы), обсудили меры поддержки региональных операторов по вывозу отходов на время эпидемии коронавируса, сообщил РБК источник в аппарате Абрамченко.
РБК 04:52
Энергетика

Минск начал заключать контракты с российскими поставщиками нефти

Белоруссия начала заключать контракты на апрель с нефтяными компаниями из РФ, в том числе с "Роснефтью", на поставки сырья на НПЗ республики по цене 4 доллара за баррель, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 04:10
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России

В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:48
Политика

Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь

Варшава, 3 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Члены правительства Польши отказались от визита в российские Смоленск и Катынь, запланированного на 10 апреля.
REGNUM 02:08
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Общество

Москву за три дня на автомобилях покинули более 850 тысяч человек

За первые три дня нерабочей недели, с 27 по 29 марта, Москву покинули 567 тысяч автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения в пятницу.
Интерфакс 04:22
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

REGNUM 05:27
Происшествия

В Коммунарке выписано 25 вылечившихся от коронавируса пациентов

Из московской больницы в Коммунарке за сутки выписаны 25 вылечившихся от коронавируса пациентов, сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.
Газета.Ru 01:31
Общество

Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции

Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
Известия вчера в 17:30
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Здоровье

В Алтайском крае уволились два врача, испугавшись коронавируса

В Алтайском крае составили списки врачей, которых будут привлекать для лечения больных с коронавирусом.
Толк 03:18
Общество

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

Газета.Ru 04:23
Транспорт

РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса

Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 05:21
Происшествия

В Коми от коронавируса скончались две женщины

В Республике Коми от заболевания коронавирусной инфекцией скончались два человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 05:32
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Здоровье

Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Краснодарские известия 04:48
Футбол

Икарди намерен уйти из «ПСЖ» и вернуться в Италию

Форвард миланского «Интера» Мауро Икардо, выступающий в «ПСЖ» на правах аренды, хочет уехать из парижского клуба и вернуться в Италию.
ProstoProSport 05:00
Армия и оружие

В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
RT на русском 05:01
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Развитие инфекции в Западной Европе вряд ли повторится в РФ. Описан сценарий распространения коронавируса в России.
Piter.tv 01:26
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Экономика

Минфин разъяснил новый налог с процентов по вкладам

"Подчеркиваем, что данная мера не коснется процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году", - разъясняет Минфин.
Российская газета 01 апреля в 13:50
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM вчера в 10:01
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