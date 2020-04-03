Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин поручил снизить стоимость ипотеки

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Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.
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с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается
 3 апреля на сайте Кремля.
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Путин поручил снизить стоимость ипотеки

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