с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.

Происшествия СК возбудил дело против двух генералов МВД Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Общество Артур Парфенчиков продлил режим самоизоляции в Карелии до 15 апреля Сегодня в своем обращении к жителям Карелии глава региона сообщил, что меры по всеобщей самоизоляции в республике будут продлены до 15 апреля.

Политика Владимир Путин объявил нерабочими дни до 30 апреля Нерабочими объявлены дни до 30 апреля. Такая информация прозвучала в обращении президента России Владимира Путина к населению страны.

Футбол Дзюбу в Испании назвали палачом и растиражировали его цитаты Цитаты из резонансного прямого эфира Артема Дзюбы в инстаграме Тины Канделаки удостоились упоминания на сайте ведущего спортивного издания Испании Marca.

Общество В Омской области продлили режим полной самоизоляции Омск, 3 апреля 2020, 14:05 — REGNUM Режим полной самоизоляции, предполагающий максимальные ограничения на передвижение жителей за пределами своего дома и квартиры, продлён в Омской области до 12 апреля включительно.

Общество В Москве объяснили правила изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.

Общество Полиция Москвы составила 145 протоколов за нарушение самоизоляции Московская полиция выписала 145 протоколов административного правонарушения гражданам, нарушившим режим самоизоляции без уважительной причины, сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД столицы Владимир Васенин.

Происшествия В Приморье под автомобилем обрушился мост В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Экономика Быстрые платежи стали бесплатными для банков Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.

Общество Орловским медикам доплатят за коронавирус Средства на премии врачам дал федеральный центр. Орловская область получит 29,5 млн рублей из федерального бюджета на премии медработникам.

Общество Опубликована карта распространения коронавируса в Подмосковье Стало известно количество заболевших коронавирусом в каждом городском округе Московской области, всего на данный момент в регионе зафиксировано 134 случая заболевания, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.