Коронавирус
Lenta.ruПутин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.
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с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается 3 апреля на сайте Кремля.Фонтанка.Ру03:42
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Политика
Кремль пообещал проверить информацию о сборе денег на ИВЛ в регионах
Песков отметил, что в Кремле ничего не слышали о том, что в Белгородской области с граждан собирают деньги на ИВЛ.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
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СК возбудил дело против двух генералов МВД
Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
Артур Парфенчиков продлил режим самоизоляции в Карелии до 15 апреля
Сегодня в своем обращении к жителям Карелии глава региона сообщил, что меры по всеобщей самоизоляции в республике будут продлены до 15 апреля.
Политика
Владимир Путин объявил нерабочими дни до 30 апреля
Нерабочими объявлены дни до 30 апреля. Такая информация прозвучала в обращении президента России Владимира Путина к населению страны.
Футбол
Дзюбу в Испании назвали палачом и растиражировали его цитаты
Цитаты из резонансного прямого эфира Артема Дзюбы в инстаграме Тины Канделаки удостоились упоминания на сайте ведущего спортивного издания Испании Marca.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Происшествия
Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани
Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Футбол
Итальянская команда отказалась доигрывать концовку сезона Серии А
Президент «Лацио» Клаудио Лотито уже успел заявить, что Челлино лоббирует отмену сезона, поскольку при таком сценарии «Брешия» не вылетит.
Политика
ЦИК отложил все назначенные на ближайшее время выборы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отложила проведение 94 выборных кампаний в регионах в апреле–июне из-за коронавируса.
Общество
В Омской области продлили режим полной самоизоляции
Омск, 3 апреля 2020, 14:05 — REGNUM Режим полной самоизоляции, предполагающий максимальные ограничения на передвижение жителей за пределами своего дома и квартиры, продлён в Омской области до 12 апреля включительно.
Общество
В Москве для контроля за больными COVID-19 запущен «Социальный мониторинг»
В Москве для контроля за больными COVID-19 запущен «Социальный мониторинг», сообщили в столичном департаменте информационных технологий.
Гаджеты
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Религия
Верующих призвали готовиться к дистанционному празднованию Пасхи
В РПЦ не исключают, что празднование Пасхи будет проходить в условиях самоизоляции.
Политика
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
Общество
Полиция Москвы составила 145 протоколов за нарушение самоизоляции
Московская полиция выписала 145 протоколов административного правонарушения гражданам, нарушившим режим самоизоляции без уважительной причины, сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД столицы Владимир Васенин.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Происшествия
Заболевшая коронавирусом звезда сериала «Счастливы вместе» сбежала из-под карантина
Происшествия
В Приморье под автомобилем обрушился мост
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Экономика
Быстрые платежи стали бесплатными для банков
Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Общество
Орловским медикам доплатят за коронавирус
Средства на премии врачам дал федеральный центр. Орловская область получит 29,5 млн рублей из федерального бюджета на премии медработникам.
Общество
В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Общество
Опубликована карта распространения коронавируса в Подмосковье
Стало известно количество заболевших коронавирусом в каждом городском округе Московской области, всего на данный момент в регионе зафиксировано 134 случая заболевания, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.
Общество
В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами
Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
Футбол