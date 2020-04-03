Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.
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с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается
 3 апреля на сайте Кремля.
Фонтанка.Ру03:42

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Путин поручил снизить расходы заемщиков по ипотеке

РБК05:30

Путин поручил разработать программу по развитию строительства жилья и ипотеки

Интерфакс04:02

Путин рекомендовал ЦБ проанализировать расходы заемщиков по ипотеке

Известия03:07

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Lenta.ru03:10

Путин рекомендовал снизить стоимость ипотеки

Московский Комсомолец03:09

Путин поручил ЦБ к 1 мая представить предложения по повышению доступности ипотеки

ТАСС03:35

Путин поручил ускорить предоставление участков для строительства жилья

РИА Новости03:29
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Игры

Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен

Inc-news.ru вчера в 17:09
Общество

В России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом

В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось.
RT на русском 05:03
Финансы

Рубль в начале торгов заметно укрепляется к доллару и евро

По состоянию на 10:27 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 97,5 копейки к предыдущему закрытию до 77,8150 рубля.
Росбалт вчера в 03:52
Политика

Кремль назвал условие сокращения нерабочих дней в апреле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях сократят количество нерабочих дней в апреле: если скорость распространения вируса в России снизится.
Lenta.ru 06:03
Общество

В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве

Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.
RT на русском вчера в 17:52
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Происшествия

В Петербурге проверяют на коронавирус 317 пациентов с ОРВИ

Санкт-Петербург, 3 апреля 2020, 13:15 — REGNUM В стационаре клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Петербурге с признаками ОРВИ находятся 317 пациентов, которые вернулись в город из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.
REGNUM 06:15
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
ГТРК Марий Эл вчера в 06:16
Политика

Губернатор Камчатки Илюхин ушел в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил о своем уходе в отставку.
Ридус вчера в 19:11
Здоровье

На Украине спрогнозировали пик эпидемии коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает «112 Украина».
Lenta.ru 04:13
Происшествия

В Ржеве Тверской области люди в форме спрашивают у людей пропуски

В Ржеве Тверской области неизвестные люди в форме спрашивают у людей пропуски, которые якобы дают разрешение находиться на улице.
Московский Комсомолец 05:02
Общество

Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Агентство Москва вчера в 12:33
Общество

В Чечне запретили нахождение на улице ночью

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 апреля из-за опасности распространения коронавирусной инфекции в Чечне закрываются границы для въезда и выезда.
REGNUM вчера в 20:30
Происшествия

ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО

Сотрудники ФСБ предотвратили совершение двух терактов, один из них готовился в Ставропольском крае, другой — в Ханты-Мансийском автономном округе.
РБК 06:05
Общество

Легендарный дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса

Экспресс газета 06:10
Политика

В Башкирии продлили режим самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
REGNUM 02:16
Общество

В ФМБА назвали срок завершения вспышки коронавируса в России

Вспышка коронавируса Covid-19 закончится к лету, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире «Первого канала».
Татар-информ вчера в 00:44
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Происшествия

В Москве полиция проверяет актрису сериала «Счастливы вместе» с подтвержденным коронавирусом за нарушение карантина

По соцсетям актрисы полиция выяснила, что женщина и раньше нарушала карантин.
Комсомольская правда 03:18
Экономика

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости 01 апреля в 19:00
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение изоляции

2 апреля штрафы за нарушение режима изоляции утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 06:02
Здоровье

Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Москва 24 вчера в 07:07
Футбол

Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке

Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Чемпионат вчера в 11:48
Гаджеты

Представлен телевизор Xiaomi Mi Full Screen TV Pro

Компания Xiaomi представила флагманский умный телевизор Mi Full Screen TV Pro, который получил панель диагональю 75 дюймов.
Megaobzor.com 06:04
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Здоровье

ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту

Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
РИА Новости вчера в 21:48
Происшествия

Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Lenta.ru 05:49
Общество

Дроны, отмена автобусов и штрафы: самоизоляцию в Приморье ужесточат

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье семь человек в крае заразились коронавирусной инфекцией.
Восток-Медиа 04:44
Общество

Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты

Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца.
РИА Новости вчера в 15:53
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
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