с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Политика Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.

Общество В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.

Общество Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Трамп отказал России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти Президент США Дональд Трамп заявил, что во время обсуждения с Россией и Саудовской Аравией цен на нефть он не обещал пойти на уступки в виде сокращения добычи.

Здоровье Описан сценарий распространения коронавируса в России Развитие инфекции в Западной Европе вряд ли повторится в РФ. Описан сценарий распространения коронавируса в России.

Экономика Минфин в апреле продаст валюту на 77,8 млрд рублей Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 апреля по 12 мая 2020 года составит 77,8 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 3,5 миллиарда рублей, сообщил в пятницу Минфин РФ.

Политика Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.

Религия В РПЦ допустили отмену многолюдных богослужений на Пасху Прихожане церкви, возможно, будут вынуждены лишь смотреть трансляцию главного пасхального богослужения в связи с ограничительными мерами по недопущению распространения коронавируса, предупредил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в прямом эфире портала Jesus-portal.ru.

Транспорт РЖД отменяют поезда из-за падения спроса Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда.

Общество Часть предприятий Воронежской области возобновит работу Глава Воронежской области Александр Гусев анонсировал возобновление работы части предприятий и организаций, которые были вынужденны временно приостановить свою дельность в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Происшествия В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Общество В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.

Общество Андрей Травников разрешил работать предприятиям Новосибирской области Губернатор сообщил, что на протяжении многих недель заболевание этими традиционными болезнями на территории Новосибирской области снижается.