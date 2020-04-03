Коронавирус
Lenta.ruПутин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.
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с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается 3 апреля на сайте Кремля.Фонтанка.Ру03:42
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Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Политика
Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной
В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.
Общество
В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.
Общество
Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса
Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Общество
На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден
Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден.
Политика
Трамп отказал России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время обсуждения с Россией и Саудовской Аравией цен на нефть он не обещал пойти на уступки в виде сокращения добычи.
Кино
Вышла финальная часть фанатского сериала по Warhammer 40 000
В сети появилась пятая и финальная часть фанатского сериала Astartes по вселенной Warhammer 40 000.
Кино
«Мосфильм» запустит собственный телеканал
У киностудии "Мосфильм" появится собственный телеканал.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Развитие инфекции в Западной Европе вряд ли повторится в РФ. Описан сценарий распространения коронавируса в России.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
Экономика
Минфин в апреле продаст валюту на 77,8 млрд рублей
Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 апреля по 12 мая 2020 года составит 77,8 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 3,5 миллиарда рублей, сообщил в пятницу Минфин РФ.
Политика
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Религия
В РПЦ допустили отмену многолюдных богослужений на Пасху
Прихожане церкви, возможно, будут вынуждены лишь смотреть трансляцию главного пасхального богослужения в связи с ограничительными мерами по недопущению распространения коронавируса, предупредил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в прямом эфире портала Jesus-portal.ru.
Транспорт
РЖД отменяют поезда из-за падения спроса
Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда.
Общество
Часть предприятий Воронежской области возобновит работу
Глава Воронежской области Александр Гусев анонсировал возобновление работы части предприятий и организаций, которые были вынужденны временно приостановить свою дельность в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Политика
Депутаты Тамбовской городской Думы отказались от своих премий
Ранее губернатор Александр Никитин жестко высказался по поводу премий, начисленных депутатам Тамбовской городской Думы и главе Тамбова.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами
Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
Общество
В российском регионе запретили продажу алкоголя из-за коронавируса
В Забайкальском крае запретили розничную продажу алкогольных напитков на время самоизоляции, введенной из-за коронавирусной инфекции.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
Андрей Травников разрешил работать предприятиям Новосибирской области
Губернатор сообщил, что на протяжении многих недель заболевание этими традиционными болезнями на территории Новосибирской области снижается.
Общество
Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля.
Гаджеты
Microsoft заметно улучшит Windows 10. Список изменений
Компания Microsoft намерена внести множество улучшений в Windows 10.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.