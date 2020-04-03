Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.
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с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается
 3 апреля на сайте Кремля.
Фонтанка.Ру03:42

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Путин поручил снизить расходы заемщиков по ипотеке

РБК05:30

Путин поручил разработать программу по развитию строительства жилья и ипотеки

Интерфакс04:02

Путин рекомендовал ЦБ снизить стоимость ипотечных кредитов

РИА Новости03:16

Путин поручил ЦБ к 1 мая представить предложения по повышению доступности ипотеки

ТАСС03:35

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Lenta.ru03:10

Путин рекомендовал ЦБ проанализировать расходы заемщиков по ипотеке

Известия03:07

Путин поручил сделать ипотеку дешевле

Телеканал 360°03:43
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Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Политика

Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной

В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.
РБК 06:35
Общество

В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.
RT на русском 08:28
Общество

Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса

Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 07:23
Общество

На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:33
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:31
Политика

Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден.
РИА Новости 08:08
Политика

Трамп отказал России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время обсуждения с Россией и Саудовской Аравией цен на нефть он не обещал пойти на уступки в виде сокращения добычи.
Профиль 03:20
Кино

Вышла финальная часть фанатского сериала по Warhammer 40 000

В сети появилась пятая и финальная часть фанатского сериала Astartes по вселенной Warhammer 40 000.
Игромания.ру 08:28
Кино

«Мосфильм» запустит собственный телеканал

У киностудии "Мосфильм" появится собственный телеканал.
ИА InterMedia 06:05
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Развитие инфекции в Западной Европе вряд ли повторится в РФ. Описан сценарий распространения коронавируса в России.
Piter.tv 01:26
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС вчера в 06:02
Экономика

Минфин в апреле продаст валюту на 77,8 млрд рублей

Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 апреля по 12 мая 2020 года составит 77,8 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 3,5 миллиарда рублей, сообщил в пятницу Минфин РФ.
ПРАЙМ 05:05
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия вчера в 19:20
Религия

В РПЦ допустили отмену многолюдных богослужений на Пасху

Прихожане церкви, возможно, будут вынуждены лишь смотреть трансляцию главного пасхального богослужения в связи с ограничительными мерами по недопущению распространения коронавируса, предупредил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в прямом эфире портала Jesus-portal.ru.
ИА Красная Весна вчера в 14:02
Транспорт

РЖД отменяют поезда из-за падения спроса

Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда.
Вести.Ru 03:59
Общество

Часть предприятий Воронежской области возобновит работу

Глава Воронежской области Александр Гусев анонсировал возобновление работы части предприятий и организаций, которые были вынужденны временно приостановить свою дельность в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
Обозреватель Врн 07:25
Происшествия

В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Политика

Депутаты Тамбовской городской Думы отказались от своих премий

Ранее губернатор Александр Никитин жестко высказался по поводу премий, начисленных депутатам Тамбовской городской Думы и главе Тамбова.
Онлайн Тамбов.ру 04:20
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами

Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
РБК 05:19
Общество

В российском регионе запретили продажу алкоголя из-за коронавируса

В Забайкальском крае запретили розничную продажу алкогольных напитков на время самоизоляции, введенной из-за коронавирусной инфекции.
ТВ Центр вчера в 08:46
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Общество

Андрей Травников разрешил работать предприятиям Новосибирской области

Губернатор сообщил, что на протяжении многих недель заболевание этими традиционными болезнями на территории Новосибирской области снижается.
Gorsite.ru 08:21
Общество

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля.
РЕН ТВ вчера в 10:13
Гаджеты

Microsoft заметно улучшит Windows 10. Список изменений

Компания Microsoft намерена внести множество улучшений в Windows 10.
Российская газета 06:51
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
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