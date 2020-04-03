Коронавирус
Lenta.ruПутин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.
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с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается 3 апреля на сайте Кремля.Фонтанка.Ру03:42
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