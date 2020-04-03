Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.
Читать в источнике
Комментировать220
с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается
 3 апреля на сайте Кремля.
Фонтанка.Ру03:42

Подробнее о событии

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Lenta.ru03:10

Путин поручил разработать программу по развитию строительства жилья и ипотеки

Интерфакс04:02

Путин поручил сделать ипотеку дешевле

Телеканал 360°03:43

Путин поручил ЦБ к 1 мая представить предложения по повышению доступности ипотеки

ТАСС03:35

Путин поручил снизить расходы заемщиков по ипотеке

РБК05:30

Путин рекомендовал ЦБ проанализировать расходы заемщиков по ипотеке

Известия03:07

Путин поручил ускорить предоставление участков для строительства жилья

РИА Новости03:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:18, Ашберн
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Политика

В Кремле сообщили, когда отменят режим вынужденных выходных

«Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент», — сказал Песков.
REGNUM 06:23
Шоу-бизнес

Симоньян умилила подписчиков семейным фото с младшей дочерью и мужем

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
Народные новости 02:56
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Религия

Верующих призвали готовиться к дистанционному празднованию Пасхи

В РПЦ не исключают, что празднование Пасхи будет проходить в условиях самоизоляции.
ForPost 05:22
Общество

В Омской области особый режим самоизоляции продлили до 12 апреля

Особый режим самоизоляции в Омской области продлится до 12 апреля включительно.
НГС55 06:18
Космос

Очередной прототип Starship Маска лопнул при испытаниях

Взгляд.ру 05:55
Происшествия

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев пошел на сделку со следствием

АиФ Челябинск 02:02
Политика

Губернатор раскритиковал тамбовских депутатов за премии чиновникам

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает вызывающим решение депутатов городской думы выписать себе и главе города премии в условиях непростой экономической ситуации.
РИА Новости 05:40
Наука

На 3D-принтере напечатали мозговые имплантаты

МонаВиста вчера в 15:34
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

BFM.ru 06:07
Общество

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Общество

Меркель вернулась на рабочее место после карантина

Глава правительства Германии Ангела Меркель вернулась на свое рабочее место.
Известия 06:58
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Экономика

Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля

Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля.
Реальное время 08:04
Здоровье

В Саратовской области умер первый пациент с коронавирусом

В Саратовской области умер первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил на ежедневном брифинге заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов, передает региональный «Саратов 24».
РБК 07:29
Общество

В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом

В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Ведомости 07:48
Происшествия

Киллер расстрелял российского криминального авторитета у парковки

Устанавливается лицо, причастное к убийству. Как сообщил источник ТАСС, убитым был один из криминальных авторитетов.
Lenta.ru 07:53
Общество

В Москве запретили поездки на машине вдвоем

Коммерсантъ 07:13
Здоровье

В Приморье умер первый пациент с коронавирусом

Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.
ТАСС 02:00
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Здоровье

Два экспресс-теста на коронавирус в Ивановской области не подтверждены

У девочки, которая вернулась в Кинешму из Иордании, диагноз коронавируса не подтвержден.
Частник.Ru 04:38
Здоровье

Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса

Есть серьезные данные про то, что эта прививка, которую нам всем сделали в детстве, она создаёт определенный иммунный фон в нашем организме.
РИА Новости 06:31
Общество

Нефтяники США захотели ударить по России и Саудовской Аравии

Американские производители сланцевой нефти захотели введения санкций против России и Саудовской Аравии.
Lenta.ru 04:53
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Общество

Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Владимир Илюхин, возглавлявший Камчатский край с 2011 года, ушёл в отставку по собственному желанию.
Телеканал ОТВ 01:03
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Lenta.ru 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное