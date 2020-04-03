с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.

Политика В Кремле сообщили, когда отменят режим вынужденных выходных «Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент», — сказал Песков.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Политика Губернатор раскритиковал тамбовских депутатов за премии чиновникам Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает вызывающим решение депутатов городской думы выписать себе и главе города премии в условиях непростой экономической ситуации.

Общество Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Здоровье В Саратовской области умер первый пациент с коронавирусом В Саратовской области умер первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил на ежедневном брифинге заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов, передает региональный «Саратов 24».

Общество В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.

Здоровье В Приморье умер первый пациент с коронавирусом Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.

Здоровье Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса Есть серьезные данные про то, что эта прививка, которую нам всем сделали в детстве, она создаёт определенный иммунный фон в нашем организме.