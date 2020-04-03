Коронавирус
Lenta.ruПутин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.
Читать в источнике
Оценить218
с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается 3 апреля на сайте Кремля.Фонтанка.Ру03:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 06:50, Ашберн
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Политика
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней
"Пока угроза распространения вируса и начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
В Приморье под автомобилем обрушился мост
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Экономика
Предпринимателям Самарской области обещают господдержку
Сегодня, 3 апреля, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов обратился к бизнес-сообществу региона с заявлением о том, что предприниматели в сложившейся на данный момент ситуации получат беспрецедентную поддержку от государства.
Здоровье
В Алтайском крае уволились два врача, испугавшись коронавируса
В Алтайском крае составили списки врачей, которых будут привлекать для лечения больных с коронавирусом.
Общество
В Пензенской области зафиксировано 11 новых случаев коронавируса
По данным соцсети, в Пензенской области выявили 11 новых заболевших.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Космос
Раскрыто происхождение огромных резервуаров воды на Марсе
Исследование ученых Университета Аризоны показало, что огромные резервуары воды на Марсе появились из двух разных источников.
Политика
Песков назвал беспрецедентной ситуацию в экономике
Кремль ознакомлен даже с самыми пессимистичными прогнозами развития экономики России, обстановка не простая, но правительство ежечасно мониторит ситуацию.
Общество
В Турции назван срок старта туристического сезона
Футбол
В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Общество
Опубликована карта распространения коронавируса в Подмосковье
Стало известно количество заболевших коронавирусом в каждом городском округе Московской области, всего на данный момент в регионе зафиксировано 134 случая заболевания, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Общество
Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному
Поездки на автомобиле по Москве разрешено совершать по одному.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Происшествия
В Москве полиция проверяет актрису сериала «Счастливы вместе» с подтвержденным коронавирусом за нарушение карантина
По соцсетям актрисы полиция выяснила, что женщина и раньше нарушала карантин.
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования
РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
Армия и оружие
Российские истребители Су-35 получили гиперзвуковые ракеты
Истребители Су-35 получили оснащение ракетой "воздух-воздух" Р-37М.
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней
Владимир Путин в своем обращении к гражданам Российской Федерации объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.
Экономика
Губернатор Куйвашев снизит налог для части предприятий Среднего Урала
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил в Заксобрание законопроект по которому снизят налог для 18 отраслей бизнеса.
Экономика
«Fitch» изменил прогноз по росту мировой экономики
Уже в 2020 году мировое ВВП может снизиться на 1,9%. Такое заявление сделали аналитики рейтингового агентства «Fitch» в четверг, 2 апреля.
Общество
Более 730 ординаторов приступили к работе в столичных поликлиниках
Более 730 ординаторов приступили к работе в поликлиниках Москвы.
Политика
Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
Экономика
Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Закон о кредитных каникулах для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) одобрили в Госдуме.