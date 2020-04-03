Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.
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с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается
 3 апреля на сайте Кремля.
Фонтанка.Ру03:42

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Путин поручил снизить расходы заемщиков по ипотеке

РБК05:30

Путин поручил разработать программу по развитию строительства жилья и ипотеки

Интерфакс04:02

Путин поручил ЦБ к 1 мая представить предложения по повышению доступности ипотеки

ТАСС03:35

Путин поручил сделать ипотеку дешевле

Телеканал 360°03:43

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Lenta.ru03:10

Путин рекомендовал ЦБ проанализировать расходы заемщиков по ипотеке

Известия03:07

Путин рекомендовал ЦБ снизить стоимость ипотечных кредитов

РИА Новости03:16
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Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
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Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней

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В Приморье под автомобилем обрушился мост

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Происшествия

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Сегодня, 3 апреля, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов обратился к бизнес-сообществу региона с заявлением о том, что предприниматели в сложившейся на данный момент ситуации получат беспрецедентную поддержку от государства.
СОВА 02:53
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В Алтайском крае составили списки врачей, которых будут привлекать для лечения больных с коронавирусом.
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Общество

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По данным соцсети, в Пензенской области выявили 11 новых заболевших.
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Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
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Космос

Раскрыто происхождение огромных резервуаров воды на Марсе

Исследование ученых Университета Аризоны показало, что огромные резервуары воды на Марсе появились из двух разных источников.
Lenta.ru 01 апреля в 02:04
Политика

Песков назвал беспрецедентной ситуацию в экономике

Кремль ознакомлен даже с самыми пессимистичными прогнозами развития экономики России, обстановка не простая, но правительство ежечасно мониторит ситуацию.
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Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

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Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
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Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Общество

Опубликована карта распространения коронавируса в Подмосковье

Стало известно количество заболевших коронавирусом в каждом городском округе Московской области, всего на данный момент в регионе зафиксировано 134 случая заболевания, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.
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Поездки на автомобиле по Москве разрешено совершать по одному.
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В Москве полиция проверяет актрису сериала «Счастливы вместе» с подтвержденным коронавирусом за нарушение карантина

По соцсетям актрисы полиция выяснила, что женщина и раньше нарушала карантин.
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Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
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Истребители Су-35 получили оснащение ракетой "воздух-воздух" Р-37М.
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Путин объявил о продлении нерабочих дней

Владимир Путин в своем обращении к гражданам Российской Федерации объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.
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Экономика

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«Fitch» изменил прогноз по росту мировой экономики

Уже в 2020 году мировое ВВП может снизиться на 1,9%. Такое заявление сделали аналитики рейтингового агентства «Fitch» в четверг, 2 апреля.
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Более 730 ординаторов приступили к работе в столичных поликлиниках

Более 730 ординаторов приступили к работе в поликлиниках Москвы.
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Политика

Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
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Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Закон о кредитных каникулах для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) одобрили в Госдуме.
Газета.Ru 01 апреля в 13:40
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