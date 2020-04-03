с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.

Политика Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней "Пока угроза распространения вируса и начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия В Приморье под автомобилем обрушился мост В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Экономика Предпринимателям Самарской области обещают господдержку Сегодня, 3 апреля, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов обратился к бизнес-сообществу региона с заявлением о том, что предприниматели в сложившейся на данный момент ситуации получат беспрецедентную поддержку от государства.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Космос Раскрыто происхождение огромных резервуаров воды на Марсе Исследование ученых Университета Аризоны показало, что огромные резервуары воды на Марсе появились из двух разных источников.

Политика Песков назвал беспрецедентной ситуацию в экономике Кремль ознакомлен даже с самыми пессимистичными прогнозами развития экономики России, обстановка не простая, но правительство ежечасно мониторит ситуацию.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Общество Опубликована карта распространения коронавируса в Подмосковье Стало известно количество заболевших коронавирусом в каждом городском округе Московской области, всего на данный момент в регионе зафиксировано 134 случая заболевания, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней Владимир Путин в своем обращении к гражданам Российской Федерации объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.