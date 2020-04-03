Коронавирус
МонаВистаПутин поручил снизить для россиян стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства 1 апреля по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране поручил Банку России разработать схему по снижению процентов по ипотеке для граждан. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить601
с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается 3 апреля на сайте Кремля.Фонтанка.Рувчера в 03:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Здоровье
Ивановская областная больница закрылась на карантин из-за коронавируса
Больница в Иваново закрылась для приема больных на двухнедельный карантин, сообщает Shraibikus News.
Армия и оружие
В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии
Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса
В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России назвали оптимистичным
Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Экономика
В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля
В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Политика
Британские лейбористы избрали нового лидера
В своем обращении новый глава лейбористов отметил, что для него "честь и привилегия" быть избранным лидером партии в такое сложное время.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Наука
В Польше создали замедляющий заражение коронавирусом препарат
Учёные Ягеллонского университета в Кракове объявили о создании препарата, который замедляет заражение коронавирусом.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Футбол
«Челси» может перехватить Теллеша у «Барселоны»
Лондон, 3 апреля 2020, 21:09 — REGNUM Лондонский «Челси» опередил «Барселону» в гонке за 27-летним бразильским латералем «Порту» Алексом Теллешем.
Общество
Коронавирус. Закрывать дороги в Саратовской области не планируется
Сегодня, в ходе брифинга оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона, Александр Стрелюхин вновь напомнил присутствующим о начале дистанционного обучения в школах и ВУЗах Саратовской области.
Спорт
Главный тренер сборной России заражен коронавирусом
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.
Общество
В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
За последние сутки в России умерли девять пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции.
Наука
Микроорганизмы вымерли не через недостаток кислорода
Геологи выяснили, что вымирание микроорганизмов по всей планете в прошлом случилось не по вине недостатка кислорода.
Баскетбол
Руководство НБА намерено досрочно завершить сезон
Сезон НБА может быть завершен досрочно.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Игры
Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен
Здоровье
Три новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае
Всего в регионе выявили семерых инфицированных Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 сообщил о трех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в нашем регионе.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по питанию во время пандемии
Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями ВОЗ о правильном питании во время коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии
Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Происшествия
На Урале поймали мужчину, который распространял фейки о коронавирусе
Мужчина распространял фейковые новости о пандемии коронавируса в интернете.
Транспорт
Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции
Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Космос
Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»
Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.