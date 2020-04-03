с чего всё началось

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства 1 апреля по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране поручил Банку России разработать схему по снижению процентов по ипотеке для граждан. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.

Армия и оружие В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Экономика В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.

Политика Британские лейбористы избрали нового лидера В своем обращении новый глава лейбористов отметил, что для него "честь и привилегия" быть избранным лидером партии в такое сложное время.

Происшествия В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт "Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.

Общество Коронавирус. Закрывать дороги в Саратовской области не планируется Сегодня, в ходе брифинга оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона, Александр Стрелюхин вновь напомнил присутствующим о начале дистанционного обучения в школах и ВУЗах Саратовской области.

Спорт Главный тренер сборной России заражен коронавирусом Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.

Общество В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом За последние сутки в России умерли девять пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции.

Наука Микроорганизмы вымерли не через недостаток кислорода Геологи выяснили, что вымирание микроорганизмов по всей планете в прошлом случилось не по вине недостатка кислорода.

Политика Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Здоровье Три новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае Всего в регионе выявили семерых инфицированных Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 сообщил о трех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в нашем регионе.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Транспорт Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.